Trwają mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W sobotę skacze tylko jeden Polak

Piotr Żyła jest jedynym Polakiem, który wystąpi w sobotę w trzeciej i czwartej serii indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Po pierwszym dniu zajmuje 16. miejsce. Prowadzi Słoweniec Domen Prevc.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i białym kasku przygotowuje się do skoku.
fot. PAP
Piotr Żyła jako jedyny Polak będzie rywalizował w sobotnich zmaganiach

W piątek po pierwszej serii odpadli Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. 39-letni Żyła skoczył 211 m i 206,5 m i uplasował się w połowie drugiej dziesiątki.

 

Po pierwszym dniu Prevc ma 14 pkt przewagi nad Japończykiem Renem Nikaido. Trzeci jest Norweg Marius Lindvik. Kolejne miejsca zajmują Austriak Jan Hoerl i Słoweniec Anze Lanisek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Katastrofa na MŚ! Tylko jeden Polak w drugiej serii, Słoweniec liderem na półmetku

 

- Walka trwa dalej. W sobotę klasyfikacja może ulec przeobrażeniu. Moi rywale są groźni. To rutyniarze, wielcy lotnicy i wiedzą, co mają robić. Będę pod wielką presją - skomentował Prevc, którego starszy brat Peter w 2016 roku zwyciężył w MŚ w lotach.

 

Druga część konkurs indywidualnego w Oberstdorfie rozpocznie się o godzinie 16.30. Natomiast na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

 

W trzech ostatnich edycjach tej imprezy triumfowali Austriak Stefan Kraft w Bad Mitterndorf (2024), Norweg Marius Lindvik w Vikersund (2022) i Niemiec Karl Geiger w Planicy (2020).

PAP
