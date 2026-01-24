Udany wieczór Polaka w Serie A! Włoskie media pod wrażeniem gry Zielińskiego

22. kolejkę Serie A zainaugurował mecz lidera, Interu, z ostatnią drużyną w tabeli, Pisą. Choć po 23 minutach goście sensacyjnie prowadzili 2:0, sygnał do odrabiania strat dał Zieliński. Polak najpierw wywalczył rzut karny (po jego strzale rywal zagrał piłkę ręką), a następnie pewnie zamienił "jedenastkę" na gola. Było to jego czwarte trafienie w sezonie w barwach klubowych. Bramka ta okazała się także punktem zwrotnym. Od tego momentu "Nerazzurri" zdemolowali przeciwnika i ostatecznie wygrali aż 6:2.

Włoska prasa w pomeczowych raportach nie szczędziła komplementów pod adresem 31-latka. Dziennikarze przyznali pomocnikowi jedne z najwyższych not w zespole. Stacja Sky Sport oceniła go na 7,5. Szczególnie barwnie występ Polaka opisał jednak portal Calciomercato.com, który wystawił mu mocną "siódemkę".

"Uzyskał rzut karny. Wykorzystał rzut karny. Dominował w środku pola. Dawał coś ekstra" - wyliczyli eksperci.

Równie entuzjastyczny był serwis Fcinter1908.it. Redaktorzy porównali zastąpienie kontuzjowanego Calhanoglu do "przejęcia pałeczki po superbohaterze". Pochwalili oni również Zielińskiego za mądre zarządzanie piłką.