Udany wieczór Polaka w Serie A! Włoskie media pod wrażeniem gry Zielińskiego
Piotr Zieliński w piątkowy wieczór strzelił czwartego gola w barwach klubowych w tym sezonie i poderwał Inter Mediolan do wygranej 6:2 z Pisą w ramach 22. kolejki Serie A, mimo początkowego wyniku 0:2. Włoskie media są zachwycone i nazywają go liderem "Nerazzurrich", który w krytycznym momencie wziął ciężar gry na siebie i odmienił losy meczu.
22. kolejkę Serie A zainaugurował mecz lidera, Interu, z ostatnią drużyną w tabeli, Pisą. Choć po 23 minutach goście sensacyjnie prowadzili 2:0, sygnał do odrabiania strat dał Zieliński. Polak najpierw wywalczył rzut karny (po jego strzale rywal zagrał piłkę ręką), a następnie pewnie zamienił "jedenastkę" na gola. Było to jego czwarte trafienie w sezonie w barwach klubowych. Bramka ta okazała się także punktem zwrotnym. Od tego momentu "Nerazzurri" zdemolowali przeciwnika i ostatecznie wygrali aż 6:2.
Włoska prasa w pomeczowych raportach nie szczędziła komplementów pod adresem 31-latka. Dziennikarze przyznali pomocnikowi jedne z najwyższych not w zespole. Stacja Sky Sport oceniła go na 7,5. Szczególnie barwnie występ Polaka opisał jednak portal Calciomercato.com, który wystawił mu mocną "siódemkę".
"Uzyskał rzut karny. Wykorzystał rzut karny. Dominował w środku pola. Dawał coś ekstra" - wyliczyli eksperci.
Równie entuzjastyczny był serwis Fcinter1908.it. Redaktorzy porównali zastąpienie kontuzjowanego Calhanoglu do "przejęcia pałeczki po superbohaterze". Pochwalili oni również Zielińskiego za mądre zarządzanie piłką.Przejdź na Polsatsport.pl