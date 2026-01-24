Udany wieczór Polaka w Serie A! Włoskie media pod wrażeniem gry Zielińskiego

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Piotr Zieliński w piątkowy wieczór strzelił czwartego gola w barwach klubowych w tym sezonie i poderwał Inter Mediolan do wygranej 6:2 z Pisą w ramach 22. kolejki Serie A, mimo początkowego wyniku 0:2. Włoskie media są zachwycone i nazywają go liderem "Nerazzurrich", który w krytycznym momencie wziął ciężar gry na siebie i odmienił losy meczu.

Piotr Zieliński w koszulce Interu Mediolan, skupiony przed kamerą.
fot: PAP
Piotr Zieliński

22. kolejkę Serie A zainaugurował mecz lidera, Interu, z ostatnią drużyną w tabeli, Pisą. Choć po 23 minutach goście sensacyjnie prowadzili 2:0, sygnał do odrabiania strat dał Zieliński. Polak najpierw wywalczył rzut karny (po jego strzale rywal zagrał piłkę ręką), a następnie pewnie zamienił "jedenastkę" na gola. Było to jego czwarte trafienie w sezonie w barwach klubowych. Bramka ta okazała się także punktem zwrotnym. Od tego momentu "Nerazzurri" zdemolowali przeciwnika i ostatecznie wygrali aż 6:2.

 

Włoska prasa w pomeczowych raportach nie szczędziła komplementów pod adresem 31-latka. Dziennikarze przyznali pomocnikowi jedne z najwyższych not w zespole. Stacja Sky Sport oceniła go na 7,5. Szczególnie barwnie występ Polaka opisał jednak portal Calciomercato.com, który wystawił mu mocną "siódemkę".

 

"Uzyskał rzut karny. Wykorzystał rzut karny. Dominował w środku pola. Dawał coś ekstra" - wyliczyli eksperci.

 

Równie entuzjastyczny był serwis Fcinter1908.it. Redaktorzy porównali zastąpienie kontuzjowanego Calhanoglu do "przejęcia pałeczki po superbohaterze". Pochwalili oni również Zielińskiego za mądre zarządzanie piłką.

INTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIPISA SCPOLSKAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJSERIE AWŁOCHY
