Wielkie zmiany w UFC! Tego jeszcze nie było

Zgodnie z nowymi zasadami, każdy zawodnik, który wygra pojedynek przed czasem (przez nokaut lub poddanie), otrzyma bonus w wysokości 25 tysięcy dolarów. Natomiast zawodnicy, którzy otrzymają bonus z tytułu "najlepszej walki wieczoru" lub "najlepszego występu wieczoru", otrzymają po 100 tysięcy dolarów.

Przypomnijmy - w UFC walczy wielu Polaków, którzy w przeszłości otrzymywali różnego rodzaju bonusy. Za swoje występy nagradzani byli między innymi Michał Oleksiejczuk czy Mateusz Rębecki.

Do zmian dojdzie od gali UFC 324, podczas której w walce wieczoru Paddy Pimblett (MMA 23-3, 6 KO, 11 SUB) zmierzy się z Justinem Gaethje (MMA 26-5, 19 KO, 2 SUB).

Transmisja w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport