ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów to hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz siatkarskiej PlusLigi. W sobotnim hicie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.
Zobacz także: Dwie godziny do meczu, a tu takie wieści! Chodzi o hit Ligi Mistrzów z udziałem polskiego klubu
Tytułu mistrzowskiego w aktualnym sezonie bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin.
Kto wygra mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów?
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w sobotę 24 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl
PlusLiga - kto wygra w sobotę?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Kruk: Nie otrzymaliśmy obiecanego wsparcia