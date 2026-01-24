ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów to hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?

Siatkarze ZAKSA Kędzierzyn-Koźle świętujący zwycięstwo na boisku.
fot. PAP
Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz siatkarskiej PlusLigi. W sobotnim hicie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

 

Tytułu mistrzowskiego w aktualnym sezonie bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

 

Kto wygra mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów?

Wynik meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w sobotę 24 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

PlusLiga - kto wygra w sobotę?
ASSECO RESOVIA RZESZÓWPLUSLIGASIATKÓWKAZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
