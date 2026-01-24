PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia. Relacja live i wynik na żywo

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przed tą kolejką plasowała się na dziewiątym miejscu w tabeli PlusLigi z dorobkiem 22 punktów (trzy oczka straty do ósemki). Kędzierzynianie wygrali siedem z szesnastu spotkań, które dotychczas rozegrali. W poprzedniej kolejce wygrali na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem 3:2.

Asseco Resovia to trzecia drużyna w ligowej stawce, która ma na koncie 32 punkty (11 zwycięstw - 5 porażek). W hicie poprzedniej kolejki pokonała PGE Projekt Warszawa 3:0. Później rzeszowianie zagrali jeszcze w Lidze Mistrzów, wygrywając w trzech setach ze Sportingiem Lizbona.

Dwa utytułowane kluby rozegrały ze sobą już 91 meczów w PlusLidze. 48 razy wygrywała ZAKSA, 43 - Resovia. W obecnym sezonie (5. kolejka, 19 listopada) kędzierzynianie pokonali rywali na Podpromiu 3:2. Nagrodę MVP za to spotkanie otrzymał Igor Grobelny.

Relacja live i wynik na żywo z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów w sobotę 24 stycznia o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.