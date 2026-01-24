"Złote Wiosła 2025" rozdane! Miłe chwile na podsumowanie świetnego sezonu kajakowego

Gala "Złote Wiosła" odbyła się już po raz trzeci. Od pierwszej edycji cieszy się sporym zainteresowaniem, bowiem to doskonały moment, by nie tylko podsumować kolejny znakomity sezon, ale również zintegrować całe środowisko kajakowe. Gala jest bowiem skierowana nie tylko do wyczynowych kajakarzy, ale każdego, kto uprawia tę wspaniałą dyscyplinę, również turystycznie.

– Galę organizujemy od kiedy zostałem prezesem PZKaj i w ten sposób chcemy też pokazać, że kajakarstwo to nie tylko sport olimpijski, ale również wiele innych aktywności, które warto wyróżnić. Nie brakuje rozmów o przyszłości, wspólnej integracji środowiska. Mamy też wiele osób, które chcemy uhonorować, szczególnie w sportach nieolimpijskich, gdzie zawsze zdobywamy też wiele medali. Do tego dochodzą instytucje oraz osoby, które zawsze są przyjazne kajakarstwu i w ten sposób chcemy im podziękować – mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.



Kluczowym momentem gali było rozdanie statuetek "Złotych Wioseł 2025". W tegorocznej edycji władze Polskiego Związku Kajakowego postanowiły wyróżnić osoby i instytucje w ośmiu kategoriach. Nagrodę w kategorii sprint kajakowy odebrały Anna Puławska i Martyna Klatt, które w kategorii K-2 wywalczyły złoty medal mistrzostw świata w Mediolanie oraz triumfowały także w mistrzostwach Europy w Racicach. Dodatkowo, Puławska została też mistrzynią świata w K-1!



– To był dla mnie wyjątkowy sezon, jeden z lepszych w całym moim życiu. Jestem więc szczęśliwa, że możemy na gali wrócić do tych momentów, które były dla mnie wzruszające. Myślę, że to wyjątkowa nagroda, podobnie jak ten sezon był wyjątkowy. Cieszę się, że zostałyśmy docenione i możemy się tutaj pokazać i świętować z całym teamem, bo takich momentów w trakcie sezonu nie mamy za wiele – mówi Puławska.



Jeśli chodzi o slalom kajakowy, to wybór włodarzy PZKaj był oczywisty. "Złote Wiosła 2025" przyznano Klaudii Zwolińskiej, która zdobyła dwa złote i jeden brązowy medal mistrzostw świata w australijskim Penrith. Dodatkowo, zawodniczka zwyciężyła w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. Co prawda slalomistka szlifuje swoją formę do kolejnego sezonu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale na gali obecny był trener Jakub Chojnowski, który wspólnie ze Zbigniewem Kowalczukiem, szkoleniowcem Puławskiej i Klatt, zostali wyróżnieniu w kategorii Nagroda Specjalna.

– Klaudia jest już aktualnie w drodze do australijskiego Penrith, które w ubiegłym sezonie było dla nas wszystkich magiczne. Trzy medale, które tam wywalczyła to naprawdę coś wielkiego, napisała historię nie tylko polskiego, ale i światowego sportu. Dziękujemy za te nagrody i cieszymy się, ze mamy taki zgrany team, który pomaga odnosić niesamowite sukcesy – mówi Chojnowski.



W kategorii parakajakarstwo triumfowała natomiast Katarzyna Kozikowska, która została mistrzynią świata w paramaratonie, a ponadto była czwarta w mistrzostwach Europy i szósta w mistrzostwach świata.



– Przed nami wyjątkowe 2,5 roku, bo tyle zostało do igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Chciałabym przypomnieć, jak ważna jest współpraca oraz plan, którego trzeba się trzymać bez względu na aktualne nastroje czy odczucia. Dlatego po prostu współpracujmy i idźmy zgodnie ze swoim planem – uśmiecha się zawodniczka.



Statuetki "Złotych Wioseł 2025" odebrali także Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa (kategoria Kajakarstwo Powszechne i Turystyczne), Mateusz Zuchora i Mateusz Borgieł (Sporty Kajakowe Nieolimpijskie), PGE Polska Grupa Energetyczna, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polski Komitet Olimpijski (Sponsor Kajakarstwa) oraz Alex Borucki (Nadzieja Olimpijska).



– Miniony rok był dla nas historyczny ze względu na wiele wyników naszych zawodniczek i zawodników, więc gala również była dla nas wyjątkowa. W tym roku organizujemy w Poznaniu mistrzostwa świata w sprincie kajakowym, więc kolejna edycja Złotych Wioseł na pewno będzie jeszcze większa. Mam nadzieję, że również będziemy świętować sukcesy naszych zawodników – kończy Jolanta Rzepka, sekretarz generalna PZKaj.

Informacja prasowa