Alcaraz stanął na wysokości zadania

Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał w niedzielę rozstawionego z numerem 19. Amerykanina Tommy'ego Paula 7:6(6), 6:4, 7:5. Spotkanie trwało dwie godziny i 44 minuty.

Mecz czwartej rundy Australian Open był ósmym spotkaniem Carlosa Alcaraza i Tommy'ego Paula. Szósty raz lepszy okazał się rozstawiony z "1" Hiszpan, który triumfował 7:6(6), 6:4, 7:5.

 

Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału. Tak jak Idze Świątek, brakuje mu triumfu w Australii do Karierowego Szlema.

 

Kolejnym rywalem Alcaraza będzie we wtorek rozstawiony z "6" Australijczyk Alex de Minaur albo turniejowa "10" - Kazach Aleksander Bublik.

 

Carlos Alcaraz - Tommy Paul 7:6(6), 6:4, 7:5

