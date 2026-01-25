Alcaraz stanął na wysokości zadania

Mecz czwartej rundy Australian Open był ósmym spotkaniem Carlosa Alcaraza i Tommy'ego Paula. Szósty raz lepszy okazał się rozstawiony z "1" Hiszpan, który triumfował 7:6(6), 6:4, 7:5.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy to! Polak w ćwierćfinale Australian Open

Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału. Tak jak Idze Świątek, brakuje mu triumfu w Australii do Karierowego Szlema.

Kolejnym rywalem Alcaraza będzie we wtorek rozstawiony z "6" Australijczyk Alex de Minaur albo turniejowa "10" - Kazach Aleksander Bublik.

Carlos Alcaraz - Tommy Paul 7:6(6), 6:4, 7:5