Alcaraz stanął na wysokości zadania
Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał w niedzielę rozstawionego z numerem 19. Amerykanina Tommy'ego Paula 7:6(6), 6:4, 7:5. Spotkanie trwało dwie godziny i 44 minuty.
Mecz czwartej rundy Australian Open był ósmym spotkaniem Carlosa Alcaraza i Tommy'ego Paula. Szósty raz lepszy okazał się rozstawiony z "1" Hiszpan, który triumfował 7:6(6), 6:4, 7:5.
ZOBACZ TAKŻE: Mamy to! Polak w ćwierćfinale Australian Open
Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału. Tak jak Idze Świątek, brakuje mu triumfu w Australii do Karierowego Szlema.
Kolejnym rywalem Alcaraza będzie we wtorek rozstawiony z "6" Australijczyk Alex de Minaur albo turniejowa "10" - Kazach Aleksander Bublik.
Carlos Alcaraz - Tommy Paul 7:6(6), 6:4, 7:5Przejdź na Polsatsport.pl