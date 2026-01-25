Brzęczek docenił Siemieńca. "Korzystamy z jego pracy"

W sobotę odbyła się Gala tygodnika "Piłka Nożna". W kategorii "Trener Roku 2025" triumfował Adrian Siemieniec. Pracę szkoleniowca Jagiellonii Białystok docenił inny nominowany - Jerzy Brzęczek, który na co dzień prowadzi reprezentację Polski do lat 21.

- Gratuluję Adrianowi Siemieńcowi, bo jak najbardziej na tę nagrodę zasłużył. My w kadrze do lat 21 korzystamy z jego pracy i zawodników, których on przygotowuje. Na dzień dzisiejszy Jagiellonia Białystok jest jednym z lepszych miejsc, jeśli chodzi o młodych zawodników i wprowadzanie ich do seniorskiej piłki - ocenił 54-latek w rozmowie z Igorem Marczakiem z Polsatu Sport.

Brzęczek sam ma za sobą fantastyczny okres na ławce trenerskiej kadry U21. Jego zespół jest jeszcze niepokonany w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni z kompletem 18 punktów są liderami grupy kwalifikacyjnej, wyprzedzając między innymi Włochów.

- Cieszy mnie rozwój piłkarzy i całej naszej drużyny, aczkolwiek mamy świadomość i pokorę, że póki co jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Wygraliśmy sześć spotkań i mamy na pewno dobrą pozycję wyjściową, ale naszym celem i marzeniem jest awans na mistrzostwa Europy w 2027. Ta droga jest jeszcze daleka, lecz przygotowaliśmy sobie dobrą pozycję wyjściową - zauważył Brzęczek.

Cała rozmowa z Jerzym Brzęczkiem w załączonym materiale wideo: