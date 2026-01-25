Chwile grozy na Australian Open. Przerwano mecz Alcaraza

Carlos Alcaraz awansował do 14. w swojej karierze ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Rozstawiony z "1" Hiszpan wyeliminował grającego z numerem 19. Amerykanina Tommy'ego Paula, triumfując 7:6(6), 6:4, 7:5.

Na pewien moment rywalizacja sportowa na Rod Laver Arena zeszła jednak na dalszy plan. W trakcie tie-breaka pierwszego seta mecz został przerwany na około 10 minut.

Jak się okazało, jeden z kibiców obecnych na trybunach zasłabł. Natychmiast została udzielona mu pomoc medyczna, a tenisiści wrócili do gry.

Przyczyną całej sytuacji były najprawdopodobniej warunki atmosferyczne. W Melbourne panują bowiem upały, a temperatura powietrza sięga blisko 40 stopni Celsjusza.