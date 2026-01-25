Djokovic w ćwierćfinale Australian Open! Nie musiał nawet wychodzić na kort

Rozstawiony z numerem 16. Mensik w trzeciej rundzie pokonał Amerykanina Ethana Quinna 6:2, 7:6 (7-5), 7:6 (7-5). Okazało się jednak, że nie jest w stanie kontynuować gry w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie.

"Po tym, jak zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby kontynuować grę, muszę wycofać się z Australian Open z powodu kontuzji mięśnia brzucha, która pogłębiła się w ostatnich meczach. Teraz czas na porządny powrót do zdrowia" - napisał Mensik na Instagramie.

"Chociaż jestem rozczarowany, awans do czwartej rundy tutaj po raz pierwszy to coś, co będę nosił w sobie przez długi czas. Czułem mnóstwo energii ze strony kibiców, a atmosfera w Melbourne była naprawdę wyjątkowa" - dodał.

38-letni Djoković, 10-krotny triumfator Australian Open, bez gry awansował więc do ćwierćfinału po tym, jak w trzeciej rundzie pokonał Holendra Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:4, 7:6 (7-4) i odniósł 400. zwycięstwo w turniejach wielkoszlemowych.

Rozstawiony z numerem czwartym zdobywca 24 tytułów Wielkiego Szlema w ćwierćfinale czeka na zwycięzcę pojedynku Amerykanina Taylora Fritza (nr 9.) z Włochem Lorenzo Musettim (nr 5.). W ewentualnym półfinale może zmierzyć się z obrońcą tytułu, Włochem Jannikiem Sinnerem.

KP, PAP