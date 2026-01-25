Dziki powstrzymały pogoń, beniaminek pokonany

Obie ekipy miały na początku problemy ze skutecznością, ale szybciej odzyskali ją gospodarze, którzy po rzutach wolnych Rivaldo Soaresa prowadzili 7:0. Dopiero później Ben Shungu i Martins Laksa starali się poprawiać sytuację swojej drużyny. Jednak dzięki trójce Grzegorza Kamińskiego różnica wzrosła do 10 punktów. Po 10 minutach było 17:11.

W drugiej kwarcie Miasto Szkła jeszcze bardziej zmniejszało straty. Dzięki kolejnej akcji Jairusa Hamiltona przegrywało już tylko dwoma punktami! Zespół z Warszawy nie chciał pozwolić na nic więcej. Następne zagrania Bena Vander Plasa i Łukasza Frąckiewicza oznaczały 11 punktów przewagi. Trójka Rivaldo Soaresa ustaliła wynik na 49:37 po pierwszej połowie.

Po przerwie mała seria 7:0 w wykonaniu zespołu trenera Marco Legovicha dawała nawet 19 punktów różnicy. Rzuty z dystansu Martinsa Laksy pozwoliły gościom na nawiązanie rywalizacji. Jak się okazało - tylko na chwilę, bo swoje akcje kończyli chociażby Tahlik Chavez czy Ody Oguama. Po 30 minutach było 76:54.

W czwartej kwarcie drużyny trenera Marosa Kovacika nadal starała się poprawić swoją sytuację - zaczęli od serii 0:11 i po zagraniu Bena Shungu przegrywali już tylko 11 punktami. Później reagował na to Rivaldo Soares. W samej końcówce Jarrett Hensley zbliżył jeszcze gości na zaledwie sześć punktów! Ostatecznie jednak Dziki zwyciężyły 90:85.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tahlik Chavez z 25 punktami i 4 asystami. Jairus Hamilton zdobył dla gości 20 punktów i 4 zbiórki.

ORLEN Basket Liga - 17. kolejka

Dziki Warszawa - Miasto Szkła Krosno 90:85 (17:11, 32:26, 27:17, 14:31)

Dziki: Tahlik Chavez 25, Rivaldo Soares 20, Dontay Caruthers 19, Grzegorz Kamiński 14, Ody Oguama 4, Krzysztof Kempa 3, Łukasz Frąckiewicz 3, Bennett Vander Plas 2, Michał Aleksandrowicz 0, Grzegorz Grochowski 0;

Miasto Szkła: Jairus Hamilton 20, Benjamin Shungu 17, Martins Laksa 12, Jan Wójcik 11, Charles Jackson III 8, Leemet Bockler 8, Jarrett Hensley 6, Michał Jankowski 3, Jan Góreńczyk 0, Michał Chrabota 0, Hubert Łałak 0.

