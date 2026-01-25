Emocje w Wałbrzychu! Zielona Góra lepsza od gospodarzy

To goście od początku starali się być drużyną z inicjatywą ofensywną. Trójki trafiał Patrick Cartier - dzięki niemu uciekali na pięć punktów. Reagował później na to głównie Ike Smith. Po kolejnej akcji Barreta Bensona Wałbrzyszanie zbliżyli się na dwa punkty, a do remisu doprowadził Avery Anderson. Conley Garrison sprawił, że po 10 minutach było 16:19.

ZOBACZ TAKŻE: Śląsk Wrocław górą w hicie kolejki

W kolejnej części meczu Lovell Cabbil zmieniał sytuację i wyprowadzał Górnika Zamek Książ na prowadzenie. Po akcji Dariusza Wyki uciekali nawet na sześć punktów. To nie był koniec - po trójce środkowego różnica wzrosła nawet do 10 punktów. Ostatecznie dzięki trafieniu Cabbila pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:33.

Po przerwie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego krok po kroku odrabiała straty. Po rewelacyjnej serii 0:19 - w której wyróżniali się Conley Garrison i Chavaughn Lewis - Orlen Zastal wracał na prowadzenie! Dopiero po kilku minutach przerwał ją Barret Benson. Między innymi dzięki zagraniu Jayvona Maughmera po 30 minutach było 58:61.

W czwartej kwarcie Zielonogórzanie uciekali nawet na dziewięć punktów dzięki trójkom Filipa Matczaka oraz Andrzeja Mazurczaka. Ekipa trenera Andrzeja Adamka nie zamierzała się poddawać i po podobnych trafieniach Lovella Cabbila znacznie się zbliżała. Chavaugh Lewis w ważnych momentach brał grę na siebie, a dodatkowo trafiał Garrison. Ostatecznie Orlen Zastal zwyciężył 89:82.

Najlepszym zawodnikiem gości był Chavaughn Lewis z 22 punktami i 2 asystami. Lovell Cabbil zdobył dla gospodarzy 27 punktów i 6 asyst.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – Zastal Zielona Góra 82:89 (16:19, 29:14, 13:28, 24:28).

Punkty:

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Lovell Cabbil 27, Ike Smith 18, Barret Benson 7, Marc Garcia 6, Avery Anderson III 6, Tauras Jogela 5, Dariusz Wyka 5, Maciej Bojanowski 4, Kacper Marchewka 3, Adam Łapeta 1.

Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 22, Conley Garrison 14, Patrick Cartier 12, Jayvon Maughmer 11, Phil Fayne 10, Krzysztof Sulima 9, Andrzej Mazurczak 8, Filip Matczak 3, Jakub Szumert 0, Marcin Woroniecki 0, Sagaba Konate 0.

Skrót meczu Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Orlen Zastal Zielona Góra:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

plk.pl