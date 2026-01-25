Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie socjolog sportu, dr hab. Michał Lenartowicz. Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl.
Polsat Sport Talk
Tematem rozmowy będzie profil polskiego kibica oraz ewolucja kultury kibicowania.
Przejdź na Polsatsport.pl
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Adamek: Zimowe igrzyska olimpijskie to moje marzenie i cel