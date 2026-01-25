Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie socjolog sportu, dr hab. Michał Lenartowicz. Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl.

Grafika z logo programu Polsat Sport Talk, przedstawiająca dwa fotele i mikrofon, zapowiadająca dyskusję o kibicach sportowych.
fot. Polsat Sport
Tematem rozmowy będzie profil polskiego kibica oraz ewolucja kultury kibicowania.


Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

