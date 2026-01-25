Drużyna Joanny Wołosz z Pucharem Włoch! Udany rewanż za finał KMŚ

Turniej finałowy Pucharu Włoch siatkarek rozegrano w Turynie. W pierwszym półfinale siatkarki Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano pewnie pokonały Igor Gorgonzola Novara 3:0. Więcej emocji było w drugim spotkaniu. Siatkarki Savino Del Bene Scandicci pokonały Reale Mutua Fenera Chieri 3:2 (15:8 w tie-breaku).

W finale doszło więc do starcia Imoco Volley - Scandicci. Była to więc dla drużyny Joanny Wołosz okazja do rewanżu za przegrany 1:3 grudniowy finał Klubowych Mistrzostw Świata.

W premierowej partii przewagę miały najpierw siatkarki Imoco Volley (9:6), później do głosu doszły rywalki (13:16, 19:21), które też pierwsze wywalczyły piłkę setową (23:24). Zwycięzcę wyłoniła rywalizacja na przewagi, którą ekipa Conegliano zakończyła blokiem (31:29).

Druga odsłona również wyrównana. Przewagę uzyskiwało Scandicci (3:6, 12:14), ale siatkarki Imoco Volley odrabiały straty. Jeszcze w końcówce drużyna Joanny Wołosz przegrywała 20:23, ale odwróciła wynik. Znów wygrała rywalizację na przewagi, a wynik ustalił autowy atak rywalek (26:24).

Trzeci set i trzeci na przewagi! Wynik krążył wokół remisu (10:10, 18:18), a po ataku Avery Skinner siatkarki Savino Del Bene Scandicci miały piłkę setową (23:24). Po chwili odpowiedziała Gabi, a wojnę nerwów znów wygrało Imoco Volley, kończąc finał punktowym blokiem (27:25).

Najwięcej punktów zdobyły Gabi (22) oraz Isabelle Haak (20) dla zwyciężczyń oraz Avery Skinner (17) i Ekaterina Antropova (16) dla pokonanych. Joanna Wolosz dołożyła trzy oczka do dorobku swej drużyny (dwa ataki + jeden blok). Siatkarki Imoco Volley lepiej punktowały w ataku i blokiem (12-4), ale gorzej od rywalek zagrywką (0-5).

Drużyna Imoco Volley wywalczyła Coppa Italia po raz ósmy w historii. Wcześniej triumfowała w latach 2017, 2020, 2021, 2022, 2023[9], 2024 oraz 2025. To pierwsze trofeum włoskiego giganta w obecnym sezonie, bo mecze o Superpuchar oraz finał KMŚ kończyły się niespodziewanymi porażkami ekipy z Conegliano.

Wyniki turnieju finałowego Pucharu Włoch siatkarek 2026:

2026-01-24: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 3:0 (25:23, 25:20, 25:21) /półfinał

2026-01-24: Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri 3:2 (25:22, 22:25, 25:20, 22:25, 15:8) /półfinał

2026-01-25: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3:0 (31:29, 26:24, 27:25) /finał

Imoco Volley: Joanna Wołosz, Cristina Chirichella, Ting Zhu, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Chinenyenwa Adigwe, Serena Scognamillo. Trener: Daniele Santarelli.

Scandicci: Avery Skinner, Maja Ognjenovic, Camilla Weitzel, Linda Nwakalor, Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti – Brenda Castillo (libero) oraz Emma Graziani, Manuela Ribechi, Lindsey Ora Ruddins. Trener: Marco Gaspari.