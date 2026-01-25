Jan Urban wręczył nagrodę, a później to powiedział. "Piłkarz, na którego przychodzą kibice"

Piłka nożna

- Zasłużona nagroda. Jest to piłkarz, na którego przychodzą kibice i patrzy się na niego z przyjemnością - powiedział Jan Urban podczas Gali tygodnika "Piłka Nożna". Tymi słowami selekcjoner reprezentacji Polski ocenił triumf Bartosza Nowaka w kategorii Ligowiec Roku.

Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach stoi przy mównicy, jeden z nich wręcza nagrodę drugiemu. W tle widoczna jest kobieta.
fot. PAP
Adrian Siemieniec i Bartosz Nowak na Gali tygodnika Piłka Nożna

W sobotę 25 stycznia odbyła się Gala tygodnika "Piłka Nożna". Podczas niej przyznano nagrody w takich kategoriach jak: Trener Roku, Ligowiec Roku czy w końcu Piłkarka Roku i Piłkarz Roku. Laureatem pierwszej z wymienionych kategorii został szkoleniowiec Jagiellonii Białystok - Adrian Siemieniec.

 

- Konkurencja była wyrównana. Moim zdaniem Adrian wyniósł Jagiellonię na taki poziom, na który niewielu się spodziewało i jest w stanie utrzymać ten poziom. To jest bardzo trudne. Pamiętamy sporadyczne wyskoki różnych drużyn, które odniosły sukces, ale później zostawały z tyłu. Jeżeli teraz ktoś mówi o Jagielloni, to zawsze stawia ją jako kandydata do zdobycia mistrzostwa Polski - przyznał Jan Urban w rozmowie z Pawłem Ślęzakiem.

 

Nagrodę w kategorii Ligowiec Roku odebrał z rąk selekcjonera reprezentacji Polski Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Przypomnijmy, że 32-latek współpracował z Urbanem, jeszcze podczas gry w Górniku Zabrze.

 

- To jest świetny piłkarz. Jak Bartek mówił, ja lubię technicznych zawodników, którzy lubią grę kombinacyjną. Bartek miał znakomity sezon, kiedy pracowaliśmy razem. Zdaję się, że miał osiem bramek i siedem asyst. Stąd też odejście do Rakowa. Zasłużona nagroda. Jest to piłkarz, na którego przychodzą kibice i patrzy się na niego z przyjemnością - ocenił selekcjoner. 

 

Już niedługo, bo w marcu tego roku, Polacy rozpoczną rywalizację w barażach o awans na mistrzostwa świata.

 

- Wszyscy życzmy sobie, by baraże poszły po naszej myśli. Być na mistrzostwach świata czy Europy to zawsze poruszenie wśród kibiców. Inaczej się kibicuje i ogląda taką wielką imprezą. Nie oszukujmy się, że zainteresowanie piłką nożną jest bardzo duże w naszym kraju - podsumował Urban.

 

W załączonym materiale wideo prezentujemy całą rozmowę z selekcjonerem reprezentacji Polski.

 

AA, Polsat Sport
