Katastrofalne dni reprezentanta Polski. Oto, co zrobił w meczu ligowym

Niedzielny mecz rozpoczął się znakomicie dla gości. W 35. minucie do siatki trafił Lewis Ferguson, a tuż po przerwie po golu samobójczym obrońcy Genoi było już 2:0. Trudno było spodziewać się, że wydarzy się coś niespodziewanego. A tak się stało.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpański dziennikarz wypalił przed meczem Barcelony. Chodzi o przyszłość Lewandowskiego

Była 57. minuta, kiedy Łukasz Skorupski postanowił wyjść poza pole karne. Najpierw przyjął sobie piłkę klatką piersiową, po czym chciał ją wybić. Niefortunnie popełnił jednak błąd. Futbolówkę przejął jeden z rywali, a Polak, chcąc ratować sytuację, boleśnie go sfaulował. Sędzia nie wahał się i wyrzucił go z boiska.

😱🟥 𝐒𝐊𝐎𝐑𝐔𝐏𝐒𝐊𝐈 𝐖𝐘𝐋𝐀𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐙 𝐁𝐎𝐈𝐒𝐊𝐀! 🟥😱



Polak nie ma łatwego powrotu po kontuzji! 😬 Fatalny błąd. Zasłużona czerwona kartka? 🤔 Czekamy na wasze opinie! ⤵️ #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/cCH0YzxL2j — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2026

Po chwili na boisku pojawił się rezerwowy Federico Ravaglia, który już po kilkudziesięciu sekundach musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Kapitalne trafienie bezpośrednio z rzutu wolnego zanotował Ruslan Malinovskyi. Niedługo potem wyrównującą bramkę zdobył Caleb Ekuban.

Nie ma zatem wątpliwości, że jest to dla Polaka bardzo trudny powrót do drużyny. Ostatnio borykał się z problemami zdrowotnymi, które wyłączyły go przecież z gry na blisko trzy miesiące.