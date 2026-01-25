Klęska Biało-Czerwonych w Oberstdorfie! Złoto dla Japonii

W pierwszej serii startowało 10 ekip. Osiem awansowało do finału. Odpadli Amerykanie i Kazachowie.

Zniszczoł skoczył 175 m i 138 m, Kubacki - 170 m i 164,5 m, Stoch - 181 m i 180 m, a Żyła - 204 m i 204 m. Polacy zdobyli łącznie 1106,2 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura i Ren Nikaido z Japonii zdobyli 1569,6 pkt. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner i Jan Hoerl z Austrii - 1560 pkt, a Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold i Marius Lindvik z Norwegii - 1483,7. Czwarte miejsce zajęli Niemcy, piąte - Finowie, szóste Szwajcarzy i ex aequo Słoweńcy, którzy oddali siedem skoków.

Do niecodziennej sytuacji doszło przed skokiem Lindvika w pierwszej serii. Nagle zza belki startowej wyjechały narty Prevca, które źle je zabezpieczył podczas kontroli sprzętu. Narty zjechały z progu i dojechały na sam dół zeskoku. Prevcowi, któremu nie zdążono dostarczyć nowych nart, sędziowie nie zezwolili na oddanie skoku.

PAP