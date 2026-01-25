Koncert ekipy Tomasza Fornala! Dziewiąte zwycięstwo z rzędu

Siatkówka

Ziraat Bankasi Ankara wygrał z Bursa Buyuksehir Belediyespor 3:0 w spotkaniu 16. kolejki Efeler Ligi i zanotował tym samym dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Kolejne świetne zawody rozegrał Tomasz Fornal.

Portret siatkarza z blond włosami z różowymi końcówkami, ubrany w ciemny sportowy top z logo Orlen, z uniesioną prawą ręką.
fot. AFP
Tomasz Fornal

Dobra passa Ziraatu trwa. Ekipa, której barw w tym sezonie broni Tomasz Fornal, zanotowała dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Tym razem "ofiarą" tego zespołu okazał się Bursa Buyuksehir Belediyespor. Ziraat triumfował 3:0, nie dając rywalom zdobyć więcej niż 20 punktów na set.

 

Najlepszym zawodnikiem tego meczu był reprezentant Polski, który zdobył 11 punktów. 

 

Wliczając wszystkie rozgrywki, Ziraat zanotował dziewiąte zwycięstwo z rzędu, a szóste bezpośrednio w Efeler Lidze. Warto dodać, że ekipa ze Stambułu jest również niepokonana w Lidze Mistrzów. 

 

Wiadomo, że Fornal nie będzie bronił barw tureckiego giganta w przyszłym sezonie. Na razie nic nie jest potwierdzone, ale wiele mówi się o jego przejściu do Aluronu CMC Warty Zawiercie

KP, Polsat Sport
