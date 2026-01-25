La Liga: FC Barcelona - Real Oviedo. Relacja live i wynik na żywo

Barcelona w środę rozegrała swój kolejny mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Tym razem "Blaugrana" zmierzyła się ze Slavią Praga w ramach siódmej kolejki fazy ligowej Champions League. Ostatecznie "Duma Katalonii" przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 4:2. Robert Lewandowski w tym spotkaniu dwa razy trafił do bramki, w tym raz do swojej.

"Duma Katalonii" bardzo dobrze prezentuje się w tym sezonie zmagań w hiszpańskiej ekstraklasie. Plasuje się obecne na drugim miejscu w tabeli z dwoma punktami straty do Realu Madryt, jednak z jednym meczem mniej.

Real Oviedo nie może natomiast pochwalić się tak dobrymi wynikami. Piłkarze, których trenerem jest Guillermo Almada, znajdują się na samym dnie tabeli La Ligi z zaledwie 13 "oczkami" zdobytymi w 20 spotkaniach.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Real Oviedo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

AA, Polsat Sport