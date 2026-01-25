Lekcja dla wschodzącej gwiazdy! Aryna Sabalenka w ćwierćfinale Australian Open

Mboko uchodzi za wschodzącą gwiazdę, a w Melbourne była rozstawiona z numerem 17. Pierwszy raz wystąpiła w 1/8 finału Wielkiego Szlema. Również pierwszy raz mierzyła się z Sabalenką.

W inauguracyjnym secie od stanu 1:1 Białorusinka wygrała pięć gemów z rzędu. Więcej gry było w drugim, bo prowadząc 4:1 pozwoliła sobie na trochę dekoncentracji. Sabalenka nie wykorzystała czterech piłek meczowych, gdy wygrywała 5:4 i ostatecznie potrzebny był tie-break. To jednak jej specjalność. W Wielkim Szlemie wygrała 20. tie-break z rzędu, co w erze open nikomu się nie udało.

- Staram się nie myśleć, że to jest tie-break. Po prostu koncentruję się na każdym pojedynczym punkcie. Myślę, że to jest klucz. To generalnie jest ważne, bo rzadko przez cały mecz czujesz się świetnie - powiedziała Sabalenka.

27-latka z Mińska w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys.

W ćwierćfinale zagra we wtorek z inną uzdolnioną nastolatką, rozstawioną z numerem 29. Ivą Jovic. 18-letnia Amerykanka w zaledwie 53 minuty rozbiła reprezentującą Kazachstan Julię Putincewą 6:0, 6:1. Wcześniej Jovic wyeliminowała m.in. grającą z siódemką Włoszkę Jasmine Paolini.

Mająca serbskie korzenie tenisistka pierwszy raz wystąpi w wielkoszlemowym ćwierćfinale i pierwszy raz zmierzy się z Sabalenką.

Aryna Sabalenka - Victoria Mboko 6:1, 7:6 (7:1)

PAP