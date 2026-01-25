Liga Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online - czwarta kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Bogdanka LUK Lublin z kompletem zwycięstw i ośmioma punktami na koncie jest liderem grupy B. O czwartą wygraną powalczy u siebie z Knack Roeselare.

W grupie D na czele jest Aluron CMC Warta Zawiercie, która zanotowała trzy zwycięstwa i zgromadziła dziewięć punktów; teraz podejmie Sporting Lizbona. Drugie miejsce zajmuje Asseco Resovia, która wygrała dwa spotkania i ugrała sześć punktów. Rzeszowianie zagrają na wyjeździe z SVG Luneburg.

Trudną sytuację ma PGE Projekt Warszawa rywalizujący w grupie E. W trzech meczach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo i uzbierał cztery punkty. W meczu z Montpellier HSC VB zagra o zachowanie szans na awans do fazy play-off.

W Lidze Mistrzów siatkarzy w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Gdzie oglądać czwartą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów czwartej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-01-27: SVG Luneburg – Asseco Resovia Rzeszów (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-27: Berlin Recycling Volleys – VK Lvi Praha (wtorek, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-01-27: Cucine Lube Civitanova – Volley Haasrode Leuven (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2026-01-27: Bogdanka LUK Lublin – Knack Roeselare (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)