Czekały na to piętnaście spotkań! Siatkarki beniaminka Tauron Ligi zdobyły pierwszy punkt

Premierowa odsłona miała dość zaskakujący przebieg. Skazywane na porażkę siatkarki z Nowego Dworu wykorzystały rozluźnienie w szeregach rywalek i uzyskały przewagę (9:11, 13:16). Łodzianki nie były w stanie złapać właściwego rytmu i skutecznie grające rywalki odskoczyły w końcówce i miały piłkę setową przy stanie 20:24. Gospodynie jeszcze zerwały się do walki, obroniły się w trzech akcjach, ale Maja Orzyłowska zamknęła seta skutecznym atakiem (23:25).

Podrażnione łodzianki od pierwszych akcji kolejnego seta naskoczyły na rywalki i odskoczyły na kilka oczek (5:1, 10:4 - po asie Anny Obiały). Po takim wstępie siatkarki ŁKS kontrolowały sytuację, utrzymując wyraźną przewagę (17:9, 20:13). Wynik na 25:16 ustaliła skutecznym atakiem Regiane Bidias.

Trzecia partia była bardziej wyrównana od poprzedniej. Do pewnego momentu przyjezdne dotrzymywały kroku ekipie ŁKS (10:9), w środkowej części seta oglądaliśmy skuteczną grę "Łódzkich Wiewiór", które odskoczyły na kilka punktów (18:13). W końcówce gospodynie kontrolowały sytuację, choć rywalki obroniły trzy piłki setowe. Seta zakończyła zepsuta zagrywka przyjezdnych (25:21).

W czwartej partii niespodziewanie przewagę uzyskały siatkarki LOS (2:5, 6:9). W środkowej części seta przyjezdne wykorzystały zastój łodzianek i powiększyły punktowy dystans (11:17). Gospodynie zerwały się do walki, wygrały kilka akcji z rzędu i zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (16:18). W końcówce siatkarki beniaminka utrzymały jednak przewagę. Wygrały trzy ostatnie akcje, a blok Agaty Sklepik zakończył seta (20:25).

Drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego wywalczyła pierwszy punkt w Tauron Lidze i nie zamierzała na tym poprzestać. Udanie rozpoczęła tie-breaka (1:4), a później miały pięć oczek zaliczki (4:9). Łodzianki w jednym ustawieniu odrobiły straty i to z nawiązką (10:9). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce - punktowy blok dał ekipie ŁKS piłkę meczową (14:12), a atak Regiane Bidias ostatni punkt (15:13).

Najwięcej punktów: Regiane Bidias (21), Thana Fayad (16), Mariana Brambilla (15), Anna Obiała (11) – ŁKS; Maja Orzyłowska (19), Paulina Reiter (15), Zofia Ejsmont (11), Barbara Zakościelna (10) – LOS. MVP: Regiane Bidias (18/39 = 46% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki; 60% pozytywnego przyjęcia).

ŁKS Commercecon Łódź – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:2 (23:25, 25:16, 25:21, 20:25, 15:13)

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Weronika Centka-Tietianiec, Daniela Cechetto, Regiane Bidias, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Wiktoria Kowalczyk, Thana Fayad, Sonia Stefanik, Anastazja Hryszczuk. Trener: Adrian Chyliński.

LOS: Maja Orzyłowska, Krysten Garrison, Barbara Zakościelna, Marta Budnik, Paulina Reiter, Katarzyna Kowalczyk – Matylda Woźny (libero) oraz Agata Sklepik, Malwina Stachowiak, Martyna Piszcz, Zofia Ejsmont. Trener: Bartosz Kujawski.

