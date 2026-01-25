Mamy to! Polak w ćwierćfinale Australian Open

Ich kolejnymi rywalami będą rozstawieni z numerem czwartym Salwadorczyk Marcelo Arevalo i Chorwat Mate Pavić, albo Amerykanin Austin Krajicek i Chorwat Nikola Mektić (nr 16).

Zieliński jest jedynym Polakiem, który pozostał w grze podwójnej. W Melbourne rywalizował też w mikście, w parze z Su-wei Hsieh z Tajwanu. Zwycięzcy AO z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 1/8 finału debla:

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Adam Pavlasek, John Patrick Smith (Czechy, Australia) 6:3, 6:4.

