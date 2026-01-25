Męczarnie Gauff! Co za walka o ćwierćfinał Australian Open

Wspaniale rozpoczął się mecz czwartej rundy Australian Open dla Coco Gauff. Turniejowa "3" od startu zdominowała wydarzenia na korcie w starciu z turniejową "19" - Czeszką Karoliną Muchovą. Amerykanka błyskawicznie wyszła na prowadzenie 5:0 z dwoma przełamaniami, a ostatecznie triumfowała w premierowym secie 6:1.

Druga partia miała zdecydowanie inny przebieg, niż poprzednia. Muchova odskoczyła na 2:0, lecz Gauff od razu zanotowała rebreaka. W kolejnym gemie Czeszka ponownie jednak odebrała serwis wyżej notowanej tenisistce i tym razem nie dała sobie wyrwać przewagi. Zwyciężyła 6:3, wyrównując stan rywalizacji.

O przebiegu decydującej odsłony zmagań zadecydował czwarty gem. To wtedy przełamanie zyskała Gauff, co okazało się kluczowe w kontekście całego seta. Wiktoria nie przyszła jej natomiast łatwo. Przy stanie 4:2 obroniła bowiem break pointa, a zawody zakończyła dopiero przy czwartej piłce meczowej, wygrywając 6:3.

Gauff nie wie jeszcze, z kim zmierzy się o półfinał tegorocznej imprezy w Melbourne. Jej przeciwniczką będzie rozstawiona z "8" Rosjanka Mirra Andriejewa lub turniejowa "12" - Ukrainka Elina Switolina.

Coco Gauff - Karolina Muchova 6:1, 3:6, 6:3