Nie żyje twórca sukcesów Polonii

Przykre informacja napłynęły z południa kraju. W wieku 93 lat zmarł Romuald Opaliński. Mężczyzna był jednym z głównych sukcesów Polonii Bytom w hokeju.

Kamienny krzyż nagrobny z ozdobnymi plamami, obok którego pali się znicz. W tle widać rozmyte światła na cmentarzu.
fot. PAP
Nie żyje Romuald Opaliński

Romualda Opalińskiego i Stanisława Rączyma można nazwać ojcami sukcesu hokejowej Polonii. To oni zbudowali podwaliny pod klub, który później zdobył sześć mistrzostw i trzy wicemistrzostwa Polski, a także wywalczył awans do turnieju finałowego Pucharu Europy.

Opaliński dołączył do Polonii w 1973 roku. Zasiadał w zarządzi, był nawet wiceprezesem. Z klubu odszedł w 1988 roku, ale pozostał przy hokeju. 

 

W latach 1994-1998 był wiceprezesem Miejskiego Hokejowego Klubu Sportowego Polonia Bytom.

KP, Polsat Sport
