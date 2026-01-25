Nie żyje twórca sukcesów Polonii
Przykre informacja napłynęły z południa kraju. W wieku 93 lat zmarł Romuald Opaliński. Mężczyzna był jednym z głównych sukcesów Polonii Bytom w hokeju.
Nie żyje Romuald Opaliński
Romualda Opalińskiego i Stanisława Rączyma można nazwać ojcami sukcesu hokejowej Polonii. To oni zbudowali podwaliny pod klub, który później zdobył sześć mistrzostw i trzy wicemistrzostwa Polski, a także wywalczył awans do turnieju finałowego Pucharu Europy.
Opaliński dołączył do Polonii w 1973 roku. Zasiadał w zarządzi, był nawet wiceprezesem. Z klubu odszedł w 1988 roku, ale pozostał przy hokeju.
W latach 1994-1998 był wiceprezesem Miejskiego Hokejowego Klubu Sportowego Polonia Bytom.Przejdź na Polsatsport.pl
