Niespodziewany wynik na Australian Open! Ukrainka z awansem

Spotkanie Eliny Switoliny z Mirrą Andriejewą było ostatnim starciem dnia w niedzielę na Australian Open. Batalię o ćwierćfinał lepiej rozpoczęła Rosjanka, która już w pierwszym gemie miała trzy break pointy przy stanie 40:0. Ukrainka oddaliła jednak zagrożenie, a później jako pierwsza przełamała (3:1).

ZOBACZ TAKŻE: Mamy to! Polak w ćwierćfinale Australian Open

Andriejewa momentalnie zdołała odrobić breaka i przegrywała 2:3. Od tamtego momentu Switolina zdominowała jednak wydarzenia na korcie. Wygrała trzy gemy z rzędu, w tym dwa przy serwisie Rosjanki, triumfując w premierowej partii 6:3.

Na starcie drugiej odsłony zmagań Andriejewa odskoczyła na 2:0. Na niewiele się to jednak zdało. Switolina zniwelowała całą różnicę. Kluczowy okazał się 10. gem. Przełamanie zanotowała wtedy Ukrainka, która zamknęła tym samym cały pojedynek i awansowała do najlepszej ósemki Australian Open.

Switolina zna już swoją przeciwniczkę w walce o półfinał imprezy w Melbourne. Tą będzie turniejowa "3" - Amerykanka Coco Gauff.

Elina Switolina - Mirra Andriejewa 6:2, 6:4