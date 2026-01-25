Niespodziewany wynik na Australian Open! Ukrainka z awansem
Rozstawiona z "12" Elina Switolina awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Ukrainka pokonała w dwóch setach turniejową "8" - Rosjankę Mirrę Andriejewą.
Spotkanie Eliny Switoliny z Mirrą Andriejewą było ostatnim starciem dnia w niedzielę na Australian Open. Batalię o ćwierćfinał lepiej rozpoczęła Rosjanka, która już w pierwszym gemie miała trzy break pointy przy stanie 40:0. Ukrainka oddaliła jednak zagrożenie, a później jako pierwsza przełamała (3:1).
Andriejewa momentalnie zdołała odrobić breaka i przegrywała 2:3. Od tamtego momentu Switolina zdominowała jednak wydarzenia na korcie. Wygrała trzy gemy z rzędu, w tym dwa przy serwisie Rosjanki, triumfując w premierowej partii 6:3.
Na starcie drugiej odsłony zmagań Andriejewa odskoczyła na 2:0. Na niewiele się to jednak zdało. Switolina zniwelowała całą różnicę. Kluczowy okazał się 10. gem. Przełamanie zanotowała wtedy Ukrainka, która zamknęła tym samym cały pojedynek i awansowała do najlepszej ósemki Australian Open.
Switolina zna już swoją przeciwniczkę w walce o półfinał imprezy w Melbourne. Tą będzie turniejowa "3" - Amerykanka Coco Gauff.
