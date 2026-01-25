Odbił się od Ekstraklasy, teraz chce go Papszun. Odkrycie jesieni
Legia Warszawa wciąż poszukuje nowego napastnika. Portal Meczyki.pl zdradził, że na liście życzeń znalazł się piłkarz, który jest objawieniem zaplecza Ekstraklasy. Zwolennikiem tego ruchu ma być... Marek Papszun.
Chodzi o Rafała Adamskiego, który robi prawdziwą furorę w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 24-latek dołączył do zespołu przed sezonem, kiedy odszedł z Zagłębia Lubin. Błyskawicznie stał się podstawowym graczem i jest obecnie wiceliderem klasyfikacji strzelców Betclic I ligi. Jak dotąd dobył strzelił jedenaście goli w 19 meczach i dorzucił do tego dziesięć asyst.
Portal Meczyki.pl ujawnił, że znakomita forma napastnika nie umknęła uwadze skautom. Spore zainteresowanie nim wyrażają kluby z 2. Bundesligi, natomiast trafił on również na listę życzeń Legii. Rzekomo piłkarz idealnie pasowałby Markowi Papszunowi, który miał go okazję oglądać choćby podczas styczniowego sparingu z Pogonią.
Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie on rywalizował o miejsce w składzie z Miletą Rajoviciem oraz Antonio Colakiem. Adamski zanotował do tej pory 29 spotkań w ekstraklasie w barwach Zagłębia Lubin i strzelił zaledwie dwa gole.
Po pierwszej części sezonu Legia zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając w dorobku 19 pkt. Już 1 lutego rozegra inauguracyjny mecz roku z Koroną Kielce