Odbił się od Ekstraklasy, teraz chce go Papszun. Odkrycie jesieni

Chodzi o Rafała Adamskiego, który robi prawdziwą furorę w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 24-latek dołączył do zespołu przed sezonem, kiedy odszedł z Zagłębia Lubin. Błyskawicznie stał się podstawowym graczem i jest obecnie wiceliderem klasyfikacji strzelców Betclic I ligi. Jak dotąd dobył strzelił jedenaście goli w 19 meczach i dorzucił do tego dziesięć asyst.

ZOBACZ TAKŻE: Lider Legii przerwał milczenie! Decyzja Papszuna zmieniła wszystko

Portal Meczyki.pl ujawnił, że znakomita forma napastnika nie umknęła uwadze skautom. Spore zainteresowanie nim wyrażają kluby z 2. Bundesligi, natomiast trafił on również na listę życzeń Legii. Rzekomo piłkarz idealnie pasowałby Markowi Papszunowi, który miał go okazję oglądać choćby podczas styczniowego sparingu z Pogonią.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie on rywalizował o miejsce w składzie z Miletą Rajoviciem oraz Antonio Colakiem. Adamski zanotował do tej pory 29 spotkań w ekstraklasie w barwach Zagłębia Lubin i strzelił zaledwie dwa gole.

Po pierwszej części sezonu Legia zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając w dorobku 19 pkt. Już 1 lutego rozegra inauguracyjny mecz roku z Koroną Kielce