PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin kontra JSW Jastrzębski Węgiel to spotkanie 18. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.

W 2025 roku Bogdanka i Jastrzębski mierzyły się ze sobą aż osiem razy. Pięciokrotnie górą byli aktualni mistrzowie Polski, a trzykrotnie - ekipa ze Śląska.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzy rozstania w zasłużonym siatkarskim klubie! Dyrektor sportowy zabrał głos

 

W poprzedniej rundzie spotkań drużyna prowadzona przez Stephane'a Antigę rozgromiła PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Jastrzębianie mieli nieco mniej powodów do radości. Po tie-breaku ulegli bowiem ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA

