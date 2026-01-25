W 2025 roku Bogdanka i Jastrzębski mierzyły się ze sobą aż osiem razy. Pięciokrotnie górą byli aktualni mistrzowie Polski, a trzykrotnie - ekipa ze Śląska.

W poprzedniej rundzie spotkań drużyna prowadzona przez Stephane'a Antigę rozgromiła PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Jastrzębianie mieli nieco mniej powodów do radości. Po tie-breaku ulegli bowiem ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport