Polacy skaczą w niedzielę! Ostatni konkurs mistrzostw świata

Prevc nie ma sobie równych na niemieckim "mamucie". Z ogromną przewagą wygrał dwudniowy konkurs indywidualny i za każdym razem startował ze znacznie krótszego rozbiegu. Po srebrny medal sięgnął Norweg Marius Lindvik, a brąz wywalczył Japończyk Ren Nikaido. Żyła uplasował się na 15. pozycji i jako jedyny Polak przebrnął pierwszą serię.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy kolejny medal! Ależ forma Polaka

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godzinie 16:00. Faworytami są Słoweńcy, których oprócz Prevca reprezentować będą m.in. Anze Lanisek i Timi Zajc. Mogą im zagrozić Norwegowie, Japończycy i Austriacy.

Polakom trudno będzie zająć miejsce na podium, choć w 2018 i 2020 roku zdobywali brązowe medale mistrzostw świata w lotach narciarskich.

PAP