Polacy skaczą w niedzielę! Ostatni konkurs mistrzostw świata

Zimowe

Niedzielny konkurs drużynowy zakończy mistrzostwa świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Polskę reprezentować będą: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Faworytami są Słoweńcy, w składzie z Domenem Prevcem, który w sobotę zwyciężył indywidualnie.

Skoczek narciarski w locie, w białym kombinezonie i pomarańczowym kasku, na tle ciemnego nieba
fot. PAP
Czas na konkurs drużynowy na mistrzostwach świata

Prevc nie ma sobie równych na niemieckim "mamucie". Z ogromną przewagą wygrał dwudniowy konkurs indywidualny i za każdym razem startował ze znacznie krótszego rozbiegu. Po srebrny medal sięgnął Norweg Marius Lindvik, a brąz wywalczył Japończyk Ren Nikaido. Żyła uplasował się na 15. pozycji i jako jedyny Polak przebrnął pierwszą serię.

 

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godzinie 16:00. Faworytami są Słoweńcy, których oprócz Prevca reprezentować będą m.in. Anze Lanisek i Timi Zajc. Mogą im zagrozić Norwegowie, Japończycy i Austriacy.

 

Polakom trudno będzie zająć miejsce na podium, choć w 2018 i 2020 roku zdobywali brązowe medale mistrzostw świata w lotach narciarskich.

PAP
ALEKSANDER ZNISZCZOŁDAWID KUBACKIKAMIL STOCHMISTRZOSTWA ŚWIATA W LOTACH NARCIARSKICHPIOTR ŻYŁASKOKIZIMOWE
