Polka najlepsza na 500 metrów! Co za występ w Pucharze Świata
Kaja Ziomek-Nogal triumfowała na dystansie 500 m w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w niemieckim Inzell. Polka w końcowej klasyfikacji tej konkurencji została sklasyfikowana na drugim miejscu.
Ziomek-Nogal uzyskała czas 37,25 i wyprzedziła Niemkę Sophie Warmuth - 37,61 i Holenderkę Marrit Fledderus - 37,62.
To drugie w karierze zwycięstwo Ziomek-Nogal na 500 m w PŚ. W piątek w Inzell była trzecia.
Polka sezon w pucharowej klasyfikacji zakończyła na drugiej pozycji, gromadząc 344 pkt. Przegrała tylko z Holenderką Femke Kok - 420.
Dobrze spisały się w Inzell także pozostałe reprezentantki Polski - rekordzistka kraju Andżelika Wójcik była szósta - 37,83, a Martyna Baran czasem 37,89 zajęła dziewiątą lokatę.
