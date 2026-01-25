Polka najlepsza na 500 metrów! Co za występ w Pucharze Świata

Ziomek-Nogal uzyskała czas 37,25 i wyprzedziła Niemkę Sophie Warmuth - 37,61 i Holenderkę Marrit Fledderus - 37,62.

To drugie w karierze zwycięstwo Ziomek-Nogal na 500 m w PŚ. W piątek w Inzell była trzecia.

Polka sezon w pucharowej klasyfikacji zakończyła na drugiej pozycji, gromadząc 344 pkt. Przegrała tylko z Holenderką Femke Kok - 420.

Dobrze spisały się w Inzell także pozostałe reprezentantki Polski - rekordzistka kraju Andżelika Wójcik była szósta - 37,83, a Martyna Baran czasem 37,89 zajęła dziewiątą lokatę.

PAP