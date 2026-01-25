Polka wycofała się z igrzysk olimpijskich! Jest oświadczenie

Zimowe

Narciarka alpejska Nikola Komorowska zrezygnowała z udziału w rozpoczynających się 6 lutego zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. W oświadczeniu przesłanym w niedzielę Polskiej Agencji Prasowej zawodniczka wskazała na presję mediów i narastający hejt, który wpłynął na jej zdrowie psychiczne.

Narciarka alpejska w białym i czerwonym stroju zjazdowym wykonuje skręt na ośnieżonym stoku, unosząc pył śnieżny spod nart.
fot. PAP
Nikola Komorowska

"W obliczu narastającego hejtu oraz bardzo złej atmosfery, jaka wytworzyła się po ogłoszeniu mojej nominacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu sportowym. Fala niesprawiedliwych ocen i ataków, które uderzyły bezpośrednio we mnie jako zawodniczkę i człowieka, przybrała niewyobrażalną i niespotykaną jak dotąd skalę" - napisała Komorowska.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mamy kolejny medal! Ależ forma Polaka

 

W oświadczeniu alpejka wskazała, że ta presja uniemożliwia jej "skoncentrowanie się na przygotowaniach do startów w koronnych konkurencjach - zjeździe i supergigancie".

 

"Sport na tym poziomie wymaga maksymalnego skupienia, wewnętrznego spokoju i poczucia wsparcia. Niestety, ostatnie dni stały się dla mnie ogromnym obciążeniem psychicznym, które realnie wpłynęło na moje zdrowie i samopoczucie" - napisała Komorowska.

 

Narciarka podkreśliła, że jej decyzja ma na celu wyciszenie emocji i umożliwienie całej polskiej ekipie spokojnej realizacji startów olimpijskich.

 

Komorowska podziękowała Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, swojemu klubowi AZS Zakopane oraz trenerowi za dotychczasowe wsparcie i pomoc w rozwoju kariery.

 

"Nie tylko sportem człowiek żyje. Kieruję się własnymi przekonaniami i zasadami, a zdrowie fizyczne i psychiczne pozostaje dla mnie wartością nadrzędną" - zaznaczyła.

 

PZN w czwartek ogłosił skład polskiej reprezentacji na włoskie igrzyska. Znalazło się 21 sportowców: pięcioro skoczków narciarskich, siedmioro biegaczy, dwójka zawodników kombinacji norweskiej, czworo snowboardzistów i troje alpejczyków, w tym Komorowska.

 

Pozostali przedstawiciele tej dyscypliny, którzy już wcześniej byli pewni nominacji, to czołowa gigancistka świata Maryna Gąsienica-Daniel i Piotr Habdas.

 

Po rezygnacji Komorowskiej PZN zdecyduje, kto zastąpi ją w składzie olimpijskim, a wśród kandydatów jest m.in. Aniela Sawicka, która spełniła międzynarodowe kryteria startu.

 

Komorowska, która niedawno skończyła 19 lat, była drugą Polką pod względem wyników FIS i jedyną uprawnioną do startu we wszystkich konkurencjach alpejskich. Właśnie większą wszechstronnością i lepszym potencjałem wynikowym PZN uzasadnił decyzję o jej wyborze.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANIELA SAWICKAIGRZYSKA OLIMPIJSKIEIONARCIARSTWO ALPEJSKIENIKOLA KOMOROWSKAZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IOZIOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piątkowy występ Karoliny Bosiek na 500 m w Inzell
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 