Puchar Włoch: Prosecco Doc Conegliano - Savino Del Bene Scandicci. Relacja live i wynik na żywo
Prosecco Doc Conegliano i Savino Del Bene Scandicci zagrają w wielkim finałe Pucharu Włoch. Kto wzniesie trofeum? Relacja live i wynik na żywo meczu Prosecco Doc Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl.
W decydującym starciu obejrzymy wygranych z sobotnich półfinałów. W pierwszym z nich wystąpiły drużyny A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara, w drugim rywalizowały zespoły Savino Del Bene Scandicci - Chieri 25 Gennaio.
Co do rozstrzygnięć - niespodzianek nie było. Do wielkiego finału awansowały siatkarki Conegliano oraz Scandicci.
Oba zespoły mają sobie coś do wyjaśnienia. Rywalkom w grudniu udało się przełamać panowanie ekipy Joanny Wołosz i wygrać Klubowe Mistrzostwo Świata, lecz nie zmienia to faktu, że na wszelkich innych płaszczyznach dominuje Conegliano.
Początek o godzinie 15:05.