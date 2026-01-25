Puchar Włoch: Prosecco Doc Conegliano - Savino Del Bene Scandicci. Relacja live i wynik na żywo

Prosecco Doc Conegliano i Savino Del Bene Scandicci zagrają w wielkim finałe Pucharu Włoch. Kto wzniesie trofeum? Relacja live i wynik na żywo meczu Prosecco Doc Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl.

W decydującym starciu obejrzymy wygranych z sobotnich półfinałów. W pierwszym z nich wystąpiły drużyny A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara, w drugim rywalizowały zespoły Savino Del Bene Scandicci - Chieri 25 Gennaio.
 

Co do rozstrzygnięć - niespodzianek nie było. Do wielkiego finału awansowały siatkarki Conegliano oraz Scandicci.

 

Oba zespoły mają sobie coś do wyjaśnienia. Rywalkom w grudniu udało się przełamać panowanie ekipy Joanny Wołosz i wygrać Klubowe Mistrzostwo Świata, lecz nie zmienia to faktu, że na wszelkich innych płaszczyznach dominuje Conegliano.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Prosecco Doc Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:05.

KP, Polsat Sport
