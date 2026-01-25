Sensacja na Australian Open! Demolka faworyta

Daniił Miedwiediew to trzykrotny finalista Australian Open. Taki wynik w Melbourne osiągał w sezonach 2021, 2022 i 2024. W tym roku Rosjanin ponownie przystępował do styczniowego Wielkiego Szlema z dużymi nadziejami, po zdobyciu tytułu w Brisbane.

Dotychczas rozstawiony z "11" Miedwiediew przebrnął w Australii trzy rundy. O ile w pierwszym spotkaniu triumfował nad Holendrem Jesperem de Jongiem 3:0, tak później pojawiły się problemy. W starciu z Francuzem Quentinem Halysem stracił seta, natomiast w pojedynku z Węgrem Fabianem Marozsanem gonił wynik ze stanu 0:2.

W czwartej rundzie Miedwiediew mierzył się z jednym z najbardziej utalentowanych tenisistów młodego pokolenia, 20-letnim Learnerem Tienem. Rywalizacja od początku nie układała się po myśli Rosjanina. Grający z numerem 25. Amerykanin przełamał wyżej notowanego przeciwnika już w pierwszym gemie. Jak się okazało, było to kluczowe w kontekście losów premierowej partii, którą Tien wygrał 6:4.

Kolejne fragmenty zmagań stały pod znakiem totalnej dominacji młodszego z zawodników. Amerykański talent zwyciężył w drugiej odsłonie do zera, a potem poszedł za ciosem. W trzecim secie prowadził już 4:0. Miedwiediew zdołał jeszcze powalczyć, lecz na niewiele się to zdało. Tien okazał się lepszy wynikiem 6:3, odnosząc wiktorię w całym meczu i awansując do swojego pierwszego w karierze ćwierćfinału Wielkiego Szlema.

Amerykanin zna już swojego rywala w walce o najlepszą czwórkę Australian Open. Tym będzie turniejowa "3" - Niemiec Alexander Zverev.

Learner Tien - Daniił Miedwiediew 6:4, 6:0, 6:3