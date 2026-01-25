Sensacja w siatkarskiej lidze. Przegrały po 18 zwycięstwach z rzędu

Ekipa ze stolicy Węgier pozostawała niepokonana na krajowym podwórku od 21 marca 2025 roku i przegranej 2:3 z Kaposvari NRC. Od tamtego spotkania Vasas Obuda wygrał 18 ligowych meczów z rzędu, w tym 14 w bieżącym sezonie Extraligi.

Sobotnie starcie od początku nie przebiegało jednak po myśli obrończyń tytułu, osłabionych brakiem Grety Kiss, która dosłownie kilka dni wcześniej poprosiła klub o rozwiązanie kontraktu, by przenieść się do... drugiej ligi włoskiej. Co prawda Michelle Ohwobete dwoiła się i troiła, zdobywając w całym spotkaniu 20 punktów, ale Amerykanka była tego dnia praktycznie pozbawiona wsparcia koleżanek.

MAV Elore, zajmujący przed tą kolejką 6. miejsce w lidze i mający na koncie cztery porażki z rzędu, zaskoczył stołeczne nie tylko świetną, ryzykowną zagrywką, ale także - a może przede wszystkim - różnorodnością ataków. Dość powiedzieć, że aż cztery zawodniczki tego klubu zakończyły trzysetowe starcie z dwucyfrowym dorobkiem punktowym: Ukrainka Polina Dziuba miała 12 "oczek", a po 11 dołożyły Dora Hollosi, Georgia Andrikopoulou i Kira Thomsen.

Po 14 kolejkach Vasas Obuda nadal jest liderem Extraligi, mając w dorobku 39 punktów - o 9 więcej od wicelidera, Ujpestu. MAV Elore, z 21 "oczkami", pozostało na 6. pozycji.