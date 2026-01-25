Żadnego z tych zespołów nie trzeba przedstawiać kibicom siatkówki. Jedne z najlepszych ekip we włoskiej ekstraklasie stają w szranki po raz 51. w historii. Aż 31 razy triumfowała Perugia, a 19 - Trentino. Warto jednak dodać, że w ostatnich dwóch potyczkach lepsi okazali się siatkarze z Trydentu.

Ekipa, której barw broni Kamil Semeniuk, plasuje się na czele SuperLegi. Trentino zajmuje trzecie miejsce w tych rozgrywkach.

Obie drużyny mają za sobą mecze trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Więcej powodów do radości mieli w niej zawodnicy Angelo Lorenzettiego, którzy wygrali z Berlin Recycling Volleys 3:0. Itas natomiast przegrał 0:3 z Ziraatem Bankasi Ankara.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport