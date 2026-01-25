SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Susa Scai Perugia podejmie Itas Trentino w hicie 18. kolejki PlusLigi. Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino na Polsatsport.pl.

Żadnego z tych zespołów nie trzeba przedstawiać kibicom siatkówki. Jedne z najlepszych ekip we włoskiej ekstraklasie stają w szranki po raz 51. w historii. Aż 31 razy triumfowała Perugia, a 19 - Trentino. Warto jednak dodać, że w ostatnich dwóch potyczkach lepsi okazali się siatkarze z Trydentu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzy rozstania w zasłużonym siatkarskim klubie! Dyrektor sportowy zabrał głos

 

Ekipa, której barw broni Kamil Semeniuk, plasuje się na czele SuperLegi. Trentino zajmuje trzecie miejsce w tych rozgrywkach.

 

Obie drużyny mają za sobą mecze trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Więcej powodów do radości mieli w niej zawodnicy Angelo Lorenzettiego, którzy wygrali z Berlin Recycling Volleys 3:0. Itas natomiast przegrał 0:3 z Ziraatem Bankasi Ankara.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASUPERLEGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 