Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo
ŁKS Commercecon Łódź kontra LOS Nowy Dwór Mazowiecki to spotkanie 15. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl.
Po 14 kolejkach spotkań ekipa z Nowego Dworu Mazowieckiego nadal nie ma w dorobku żadnego zwycięstwa ani nawet punktu w swoim debiutanckim sezonie w Tauron Lidze. Raczej trudno się spodziewać tego, że beniaminek poprawi tę fatalną statystykę w starciu z wicemistrzyniami Polski.
ŁKS wygrał osiem z 12 rozegranych meczów i obecnie plasuje się na piątym miejscu w tabeli. Siatkarkom tej drużyny mogą jednak "wpaść" dodatkowe, gdy rozegrają już zaległe spotkania.
Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.