UFC 324. Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Gala UFC 324. Wyniki i skróty walk:

Karta główna:

155 lb: Justin Gaethje (27-5) pokonał Paddy'ego Pimbletta (23-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (48-47, 49-46, 49-46) – o tymczasowy pas wagi lekkiej.

135 lb: Sean O’Malley (19-3) pokonał Yadonga Songa(22-9-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

265 lb: Waldo Cortes-Acosta (17-2) pokonał Derricka Lewisa (29-13) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

125 lb: Natalia Silva (20-5-1) pokonała Rose Namajunas (15-8) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

145 lb: Jean Silva (17-3) pokonał Arnolda Allena (20-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).



Karta wstępna:

135 lb: Umar Nurmagomedov (20-1) pokonał Deivesona Figueiredo (25-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

185 lb: Ateba Gautier (10-1) pokonał Andreya Pulyaeva (10-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).

205 lb: Nikita Krylov (31-11) pokonał Modestasa Bukauskasa (19-7) przez nokaut w trzeciej rundzie.

125 lb: Alex Perez (26-10) pokonał Charlesa Johnsona (18-8) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Karta przedwstępna:

265 lb: Josh Hokit (8-0) pokonał Denzeal Freemana (7-2) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

170 lb: Ty Miller (7-0) pokonał Adama Fugitta (10-6) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

AA, Polsat Sport