UFC 324. Wyniki i skróty walk (WIDEO)
Za nami gala UFC 324. W walce wieczoru podczas wydarzenia w Las Vegas Justin Gaethje (27-5) pokonał Paddy’ego Pimbletta (23-4), tym samym sięgając po tymczasowy pas wagi lekkiej. Zobaczcie wyniki i skróty gali UFC 324.
Justin Gaethje - Paddy Pimblett. Skrót walki
Sean O’Malley - Yadong Song. Skrót walki
Waldo Cortes-Acosta - Derrick Lewis. Skrót walki
Natália Silva - Rose Namajunas. Skrót walki
Arnold Allen - Jean Silva. Skrót walki
Gala UFC 324. Wyniki i skróty walk:
Karta główna:
155 lb: Justin Gaethje (27-5) pokonał Paddy'ego Pimbletta (23-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (48-47, 49-46, 49-46) – o tymczasowy pas wagi lekkiej.
135 lb: Sean O’Malley (19-3) pokonał Yadonga Songa(22-9-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
265 lb: Waldo Cortes-Acosta (17-2) pokonał Derricka Lewisa (29-13) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.
125 lb: Natalia Silva (20-5-1) pokonała Rose Namajunas (15-8) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
145 lb: Jean Silva (17-3) pokonał Arnolda Allena (20-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).
Karta wstępna:
135 lb: Umar Nurmagomedov (20-1) pokonał Deivesona Figueiredo (25-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).
185 lb: Ateba Gautier (10-1) pokonał Andreya Pulyaeva (10-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).
205 lb: Nikita Krylov (31-11) pokonał Modestasa Bukauskasa (19-7) przez nokaut w trzeciej rundzie.
125 lb: Alex Perez (26-10) pokonał Charlesa Johnsona (18-8) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
Karta przedwstępna:
265 lb: Josh Hokit (8-0) pokonał Denzeal Freemana (7-2) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
170 lb: Ty Miller (7-0) pokonał Adama Fugitta (10-6) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
