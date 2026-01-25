Zmiana w kadrze na IO! PZN podjął decyzję

W niedzielę Nikola Komorowska przekazała w oficjalnym oświadczeniu, że sama rezygnuje z udziału w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polska narciarka alpejka opisała całą sytuację, odnosząc się do hejtu, który na nią spłynął.

Na reakcję PZN nie trzeba było długo czekać. W niedzielę federacja opublikowała na swojej oficjalnej stronie internetowej uchwałę zarządu datowaną na sobotę, w której poinformował o zmianie nominacji olimpijskiej i przyznał się do błędu przy pierwotnym ustalaniu składu. Miejsce Komorowskiej zajęła 25-letnia Sawicka, która spełniła międzynarodowe kryteria startu, a w niedzielę zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata w slalomie Szpindlerowym Młynie.

"Po przekrojowej ocenie wszystkich tych elementów, Zarząd zgodził się z podnoszonymi argumentami, wskazującymi na niezgodność poprzedniej uchwały decyzji z obowiązującymi w Polskim Związku Narciarskim Wytycznymi Sportowymi" - napisano w uchwale PZN.

"Zarząd pragnie podkreślić, że wcześniejsza uchwała dotycząca składu Kadry Narodowej - zarówno w tej, jak i w każdej innej dyscyplinie - była podyktowana wyłącznie troską o rozwój narciarstwa oraz dążeniem do jak najlepszych wyników sportowych zawodników reprezentujących Polskę. Zarząd pragnie stanowczo podkreślić, że nie stały za nią żadne inne motywy. W tej dyscyplinie poziom obu zawodniczek jest bardzo zbliżony co spowodowało, że decyzja co do składu była trudna" - dodano.

Jak przekazano, za zmianą uchwały głosowało czterech członków zarządu, nikt nie był przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Jednocześnie zarząd federacji przeprosił wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim obie zawodniczki, za "popełniony błąd" i zobowiązał się dołożyć starań, by w przyszłości "wyeliminować ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji".

PZN w czwartek ogłosił skład polskiej reprezentacji na włoskie igrzyska. Znalazło się 21 sportowców: pięcioro skoczków narciarskich, siedmioro biegaczy, dwójka zawodników kombinacji norweskiej, czworo snowboardzistów i troje alpejczyków, w tym Komorowska.

Pozostali przedstawiciele tej dyscypliny, którzy już wcześniej byli pewni nominacji, to czołowa gigancistka świata Maryna Gąsienica-Daniel i Piotr Habdas.

Komorowska, która niedawno skończyła 19 lat, była drugą Polką pod względem wyników FIS i jedyną uprawnioną do startu we wszystkich konkurencjach alpejskich. Właśnie większą wszechstronnością i lepszym potencjałem wynikowym PZN uzasadnił pierwotną decyzję o jej wyborze.