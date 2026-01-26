Australian Open to pierwszy wielkoszlemowy turniej sezonu. To właśnie podczas zmagań w Melbourne kibice często dowiadują się, w jakiej formie są ich ulubieni tenisiści i tenisistki. Tegoroczna edycja australijskiego turnieju rozpoczęła się w niedzielę 18 stycznia, a zakończy się w poniedziałek 1 lutego.

Do głównej drabinki wielkoszlemowej imprezy zakwalifikowała się szóstka Polaków: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

W zeszłym roku po ostateczny triumf w rywalizacji pań na Australian Open sięgnęła Madison Keys. Natomiast w zmaganiach panów najlepszy okazał się Jannik Sinner.

Należy przypomnieć, że tenisistki i tenisiści w tegorocznej edycji AO będą rywalizować o rekordową pulę nagród. Organizatorzy zapowiedzieli 16-procentowy wzrost. Do wygrania będzie w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł).

