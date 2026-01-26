Babilon MMA 56. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę 31 stycznia odbędzie się Babilon MMA 56 w Żyrardowie. Będzie to pierwsze wydarzenie organizacji Babilon w 2026 roku. W walce wieczoru były mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki zmierzy się z Brazylijczykiem Kleberem Silvą. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
Warto zaznaczyć, że w ostatnich tygodniach karta walk uległa istotnym zmianom. Z powodu kontuzji z udziału w wydarzeniu wypadł były mistrz Babilon MMA Łukasz Siwiec, który pierwotnie miał zmierzyć się z Leonardo Damianim. Do rywalizacji nie przystąpi również pretendent do mistrzowskiego pasa wagi półśredniej Rafał Błachuta.
Bohaterem zbliżającego się wydarzenia będzie zatem bez wątpienia dwukrotny mistrz świata WBO w kategorii cruiser Krzysztof Głowacki, który po listopadowej porażce w Radomiu błyskawicznie wraca do klatki. Ostatnio nie był w stanie pokazać swoich umiejętności, gdyż już w 23. sekundzie poległ przez poddanie z Jordanem Nandorem.
- Krzysiek jest bardzo ambitnym człowiekiem i chce coś udowodnić sobie oraz kibicom, a jego sportowa duma nie pozwala mu na wybranie kiepskiego przeciwnika. Właśnie dlatego będzie miał przed sobą wielkie wyzwanie i część internautów już skazuje go na porażkę, ale ja znam "Główkę" od lat i wiem, że on lubi startować z tej pozycji - powiedział promotor Tomasz Babiloński.
Jego rywalem będzie były zawodnik Bellatora czy KSW Kleber "Orgulho" Silva. Brazylijczyk również nie miał ostatnio najlepszej passy, gdyż przegrał cztery pojedynki z rzędu: z Damianem Piwowarczykiem, Sergiuszem Zającem, Radosławem Paczuskim oraz Przemysławem Mysialą.
Podczas tego wydarzenia fani zobaczą również interesujące starcie Kamila Mękala z Maksymilianem Kowalskim. Ten pierwszy po słabszym początku kariery nie poniósł porażki od sześciu pojedynków. Będzie reprezentował Oleksiejczuk Team. Cezary oraz Michał są pewni, że już niedługo Mękal sięgnie po pas kategorii średniej.
Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 56?
Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.
Karta walk Babilon MMA 56:
93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva
120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere
89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski
66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin
80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski
61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner
Semi-pro:
66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis
70 kg: Tomas "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa
77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny