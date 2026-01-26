Była liderka rankingu WTA w nowej roli! To zdjęcie mówi wszystko

Muguruza to hiszpańsko-wenezuelska była tenisistka, która zakończyła swoją przygodę z tenisem w kwietniu 2024 roku. W trakcie swojej kariery zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe: French Open w 2016 roku oraz Wimbledon w 2017 roku. Osiągnęła ona również finał Australian Open w 2020 roku i wygrała WTA Finals w 2021 roku. W okresie od 11 września do 8 października 2017 roku była liderką światowego rankingu WTA.

W 2024 roku kobieta wzięła ślub z przedsiębiorcą i modelem - Arthurem Borgesem. Para poznała się w 2021 roku w USA.

We wrześniu 2025 roku małżeństwo ogłosiło, że spodziewa się dziecka. Pociecha przyszła na świat w styczniu.

"Nasz mały cud. Marcos Borges Muguruza kończy tydzień" - podpisała najnowsze zdjęcie Muguruza.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Narodzin syna pogratulowała m.in federacja WTA czy tenisistki Caroline Garcia i Flavia Pennetta.

KP, Polsat Sport