Ćwierćfinały Australian Open. Z kim grają Iga Świątek i Aryna Sabalenka?

Tenis

Znamy już wszystkie ćwierćfinałowe pary tegorocznej rywalizacji singlistek podczas Australian Open. Z kim na wielkoszlemowej imprezie zmierzą się Iga Świątek i Aryna Sabalenka?

Iga Świątek i Aryna Sabalenka, tenisistki rywalizujące w Australian Open.
fot. PAP
Jak wyglądają pary ćwierćfinałowe Australian Open?

W poniedziałek 26 stycznia rozegrane zostały ostatnie mecze czwartej rundy zmagań pań podczas Australian Open. Ten etap rywalizacji zakończyło starcie Iga Świątek - Maddison Inglis. Raszynianka bez większych problemów przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując w dwóch setach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek aż oniemiała po tym, co jej powiedzieli! "Uważajcie wszyscy na siebie"

 

Tym samym poznaliśmy pełen skład ćwierćfinalistek imprezy w Melbourne. Oprócz Świątek w walce o tytuł pozostały: Aryna Sabalenka, Iva Jovic, Coco Gauff, Elina Switolina, Jessica Pegula, Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina. Jak wyglądają ćwierćfinałowe pary wielkoszlemowej rywalizacji? 

Ćwierćfinały Australian Open 2026:

Iga Świątek - Jelena Rybakina

Aryna Sabalenka - Iva Jovic

Coco Gauff - Elina Switolina

Jessica Pegula - Amanda Anisimowa

AA, Polsat Sport
