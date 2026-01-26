Ćwierćfinały Australian Open. Z kim grają Iga Świątek i Aryna Sabalenka?
Znamy już wszystkie ćwierćfinałowe pary tegorocznej rywalizacji singlistek podczas Australian Open. Z kim na wielkoszlemowej imprezie zmierzą się Iga Świątek i Aryna Sabalenka?
W poniedziałek 26 stycznia rozegrane zostały ostatnie mecze czwartej rundy zmagań pań podczas Australian Open. Ten etap rywalizacji zakończyło starcie Iga Świątek - Maddison Inglis. Raszynianka bez większych problemów przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując w dwóch setach.
Tym samym poznaliśmy pełen skład ćwierćfinalistek imprezy w Melbourne. Oprócz Świątek w walce o tytuł pozostały: Aryna Sabalenka, Iva Jovic, Coco Gauff, Elina Switolina, Jessica Pegula, Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina. Jak wyglądają ćwierćfinałowe pary wielkoszlemowej rywalizacji?
Ćwierćfinały Australian Open 2026:
Iga Świątek - Jelena Rybakina
Aryna Sabalenka - Iva Jovic
Coco Gauff - Elina Switolina
Jessica Pegula - Amanda Anisimowa