Cztery sety na koniec czwartej rundy! Sinner zna rywala

Julian CieślakTenis

Ben Shelton zameldował się w ćwierćfinale Australian Open. Rozstawiony z "8" Amerykanin odrobił stratę seta i triumfował 3:1 w starciu z turniejową "12" - Norwegiem Casprem Ruudem. O miejsce w najlepszej czwórce Shelton zmierzy się z drugim w rankingu ATP Włochem Jannikiem Sinnerem.

Tenisista Ben Shelton na korcie, w ręku trzyma rakietę, ubrany w strój sportowy.
fot. PAP/EPA
Ben Shelton

Rozstawieni odpowiednio z "8" i "12" Ben Shelton i Casper Ruud rywalizowali w ostatnim meczu czwartej rundy Australian Open. W starcie lepiej wszedł Norweg, który przełamał Amerykanina na 3:1. Niżej notowany tenisista utrzymał korzystny rezultat, triumfując w premierowym secie 6:3.

 

Druga partia przebiegała pod dyktando serwujących. Przez dziewięć gemów żaden z zawodników nie był w stanie wypracować sobie break pointa. W dziesiątym natomiast pierwszą okazję na przełamanie miał Shelton. Amerykanin okazał się skuteczny, zamykając tym samym drugą odsłonę wynikiem 6:4.

 

Na breaka w trzecim akcie zmagań również musieliśmy długo poczekać. Tym razem kluczowy okazał się ósmy gem. To właśnie wtedy Shelton doszedł do głosu i zanotował przełamanie. Następnie Amerykanie utrzymał podanie, wychodząc na prowadzenie 2:1.

 

O losach czwartego aktu pojedynku ponownie przesądził jeden break. Ponownie jego autorem był Shelton, który złamał Ruuda na 4:3. Amerykanin dowiózł prowadzenie do końca, zwyciężając 6:4 i wygrywając całe spotkanie.

 

Shelton awansował tym samym do najlepszej ósemki Australian Open. O miejsce w półfinale imprezy w Melbourne powalczy z turniejową "2" - Włochem Jannikiem Sinnerem.

 

Ben Shelton - Casper Ruud 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

AOAO 2026ATPATP TOURAUSTRALIAN OPENAUSTRALIAN OPEN 2026BEN SHELTONCASPER RUUDTENISTURNIEJE ATP I WTA
