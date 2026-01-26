Deklasacja! Lotto Chemik Police rozbity na własnym boisku

Początek premierowej odsłony należał do przyjezdnych. Łodzianki "odskoczyły" na sześć punktów (11:6) i ze spokojem kontynuowały grę. Chemik nie był w stanie zrobić zupełnie nic w rywalizacji z coraz lepiej grającymi rywalkami, których przewaga cały czas rosła (od 11:9 do 22:9). Tę niezwykle ważną pod względem psychologicznym partię w wielkim stylu wygrały gościnie.

Równie skuteczne Łodzianki były też w drugim secie. Szybko wyszły na prowadzenie, a później kontrolowały grę. I choć gospodynie próbowały, nie miały w sobie dość sił i - przede wszystkim - skuteczności, by na równym poziomie rywalizować z ekipą Macieja Biernata. Po niewiele ponad 45 minutach było już 2:0.

I choć trzeci set był najrówniejszy ze wszystkich, nie przyniósł Policzankom radości. Przez dłuższą część trwania tej partii gospodynie grały "na styk", ale w końcówce straciły koncentrację. Ekipa gości wykorzystała to i zamknęła to spotkanie w trzech setach.

Lotto Chemik Police - PGE Budowlani Łódź 0:3 (14:25, 9:25, 23:25)

Lotto Chemik Police: Matylda Grabowska, Julia Hewelt, Maja Koput, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Kinga Różyńska - Agata Nowak (libero) - Weronika Gierszewska, Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło, Adrianna Rybak-Czyrniańska

PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Alicja Grabka, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinśec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Bruna Honorio, Paulina Majkowska, Nadia Siuda