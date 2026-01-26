Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli nie jedzie na ZIO! Szokująca decyzja

W reprezentacji narodowej Norwegii znaleźli się: Kristoffer Eriksen Sundal, Johann Andre Forfang i Marius Lindvik.

- To przykre, ale spodziewałem się tego, ponieważ już przed dwoma tygodniami w Sapporo Norwegii nie udało się zapewnić czterech miejsc w olimpijskich konkursach. Taka jest prawda - powiedział skoczek kanałowi telewizji TV2.

29-letni Granerud zdobył trzy srebrne medale MŚ w drużynie oraz złoty i brązowy drużynowo oraz srebrny indywidualnie w MŚ w lotach. Dwa razy triumfował w punktacji generalnej Pucharu Świata w sezonach 2020/21 i 2022/23.

Olimpijska reprezentacja Norwegii liczy 55 osób.

KP, PAP