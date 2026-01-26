Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli nie jedzie na ZIO! Szokująca decyzja

Jeden z najlepszych norweskich skoczków narciarskich Halvor Egner Granerud znalazł się poza kadrą Norwegii na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Kraj ten będzie reprezentowany przez trzech zawodników.

Portret skoczka narciarskiego w kasku i goglach, trzymającego nartę z logo "Change the World"
fot. PAP/EPA
Halvor Egner Granerud

W reprezentacji narodowej Norwegii znaleźli się: Kristoffer Eriksen Sundal, Johann Andre Forfang i Marius Lindvik.

 

- To przykre, ale spodziewałem się tego, ponieważ już przed dwoma tygodniami w Sapporo Norwegii nie udało się zapewnić czterech miejsc w olimpijskich konkursach. Taka jest prawda - powiedział skoczek kanałowi telewizji TV2.

 

29-letni Granerud zdobył trzy srebrne medale MŚ w drużynie oraz złoty i brązowy drużynowo oraz srebrny indywidualnie w MŚ w lotach. Dwa razy triumfował w punktacji generalnej Pucharu Świata w sezonach 2020/21 i 2022/23.

 

Olimpijska reprezentacja Norwegii liczy 55 osób.

KP, PAP
