Fornal właśnie puścił parę z ust ws. transferu? Wystarczyły dwa słowa
Od miesięcy nie cichną plotki łączące Tomasza Fornala z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Czy reprezentant Polski faktycznie od nowego sezonu wzmocni "Jurajskich Rycerzy?" To wciąż owiane jest tajemnicą, choć sam siatkarz ponownie dolał oliwy do ognia. Wystarczyły dwa słowa napisane w mediach społecznościowych.
Fornal od 2019 do 2025 roku występował w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla. Przed obecnym sezonem zdecydował się natomiast na pierwszy w karierze transfer zagraniczny. Przyjmujący trafił do drużyny Ziraat Bankasi Ankara.
Jest jednak możliwe, że jego pobyt w Turcji nie potrwa długo. Fornal jest bowiem łączony z powrotem do PlusLigi. W kuluarach mówi się o jego przenosinach do Zawiercia.
Sam siatkarz niczego nie potwierdza. W mediach społecznościowych podgrzał jednak atmosferę, publikując komentarz pod wpisem "Jurajskich Rycerzy".
Klub promował swoją licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której przedmiotem jest trening pod okiem Michała Winiarskiego. Fornal napisał natomiast: "Chyba spróbuję".
To wystarczyło, aby na nowo ruszyła lawina spekulacji.