Fornal właśnie puścił parę z ust ws. transferu? Wystarczyły dwa słowa

Fornal od 2019 do 2025 roku występował w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla. Przed obecnym sezonem zdecydował się natomiast na pierwszy w karierze transfer zagraniczny. Przyjmujący trafił do drużyny Ziraat Bankasi Ankara.

Jest jednak możliwe, że jego pobyt w Turcji nie potrwa długo. Fornal jest bowiem łączony z powrotem do PlusLigi. W kuluarach mówi się o jego przenosinach do Zawiercia.



Sam siatkarz niczego nie potwierdza. W mediach społecznościowych podgrzał jednak atmosferę, publikując komentarz pod wpisem "Jurajskich Rycerzy".



Klub promował swoją licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której przedmiotem jest trening pod okiem Michała Winiarskiego. Fornal napisał natomiast: "Chyba spróbuję".

Tomasz Fornal sugeruje powrót do PlusLigi

To wystarczyło, aby na nowo ruszyła lawina spekulacji.