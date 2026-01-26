Drugie miejsce w PlusLidze i taka informacja! Trener odchodzi z giganta

W poniedziałkowy poranek na stronie internetowej PGE Projektu Warszawa pojawiło się oświadczenie dotyczące arcyważnej zmiany w sztabie szkoleniowym zespołu. Poinformowano, że Tommi Tiilikainen przestał pełnić funkcję trenera polskiego klubu. W komunikacie napisano, że taką decyzję podjął sam szkoleniowiec.

- Zdecydowałem, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zakończenie współpracy. Wierzę, że drużyna potrzebuje teraz nowego impulsu, by zrealizować założone na ten sezon cele. Życzę Wam wszystkiego dobrego! - powiedział Fin, cytowany przez klubową stronę.

Do całej sytuacji odniósł się również Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa.

- Mimo słabszych wyników w ostatnich tygodniach, nie dążyliśmy do zmiany na stanowisku trenera. Szanujemy jednak decyzję Tommiego i przyjęliśmy jego rezygnację. Dziękujemy za współpracę oraz wkład w rozwój drużyny. Życzymy powodzenia w dalszej karierze i w kolejnych sportowych wyzwaniach - stwierdził.

Poinformowano, że obowiązki pierwszego trenera przejmie Kamil Nalepka, drugim trenerem będzie Bartosz Kaczmarek, a Blair Bann - asystentem.

Tiilikainen prowadził stołeczny klub od początku sezonu. Warszawski zespół przegrał swoje dwa ostatnie mecze w PlusLidze, jednak nadal plasuje się na drugim miejscu w tabeli z taką samą liczbą punktów co lider - Bogdanka LUK Lublin. Ekipa ze stolicy Polski gorzej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie zajmuje trzecie miejsce w grupie z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami na koncie.

AA, Polsat Sport