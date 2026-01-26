Gwiazda futbolu wznawia karierę! Egzotyczny kierunek

Na swoim koncie w sieci X Nani napisał, że cieszy się z dołączenia do ekipy FC Aktobe. Jak dodał, poza grą w nowej ekipie chciałby też „przyczynić się do rozwoju klubu oraz piłki nożnej w Kazachstanie”.

Dziękując za gościnność władzom klubu i obwodu aktobskiego, na zachodzie Kazachstanu, Nani wyraził nadzieję, że z nową ekipą będzie walczył nie tylko o triumfy w kraju, ale również w rozgrywkach międzynarodowych.

Nowa drużyna Naniego, który podpisał umowę na jeden sezon, zajęła w rozgrywkach ligowych w 2025 r. piąte miejsce. Pięciokrotny mistrz Kazachstanu rozpocznie sezon w marcu.

Zawarcie umowy przez Naniego z FK Aktobe oznacza, że portugalski zawodnik wraca do piłki nożnej po trwającej ponad rok przerwie.

Nani w grudniu 2024 r. ogłosił, że rozstaje się z pierwszoligową Estrelą Amadora i kończy karierę. W kolejnych miesiącach Portugalczyk otrzymywał jednak różne propozycje od klubów piłkarskich.

Urodzony w 1986 r. w Amadorze skrzydłowy wystąpił 112 razy w reprezentacji Portugalii, zdobywając 24 bramki. Grał m.in. w Sportingu Lizbona, Valencii CF oraz w Fenerbahce Stambuł. Najdłużej, pomiędzy 2007 i 2015 r., reprezentował barwy Manchesteru United, z którym w 2008 r. wygrał Ligę Mistrzów.

Największym reprezentacyjnym sukcesem Naniego było wywalczenie z kadrą Portugalii mistrzostwa Europy w 2016 roku. W ćwierćfinale tego turnieju Portugalia po remisie 1:1 wyeliminowała Polskę, a Nani był jednym ze strzelców gola podczas serii rzutów karnych (5-3).

PAP