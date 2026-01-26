Jelena Ostapeno znów w samym środku kontrowersji! Rywalka trafiona w głowę

Jelena Ostapenko i jej partnerka na korcie Su-Wei Hsieh w nocy z niedzieli na poniedziałek rywalizowały w trzeciej rundzie zmagań deblowych podczas tegorocznej edycji Australian Open. Naprzeciwko nich stanął duet Laura Siegemund/Sofia Kenin. Łotyszka i Tajwanka awansowały do ćwierćfinału, triumfując 6:3, 6:2, jednak po zakończeniu meczu sporo mówiło się o kontrowersyjnej sytuacji, która miała miejsce na korcie.

ZOBACZ TAKŻE: Obrończyni tytułu za burtą! Rodaczka lepsza na Australian Open

Przy stanie 5:1 w drugim secie podczas jednej z wymian wszystkie zawodniczki znalazły się przy siatce. Po jednym z backhandów Ostapenko piłka uderzyła Siegemund w głowę, tym samym kończąc wymianę. Niemka padła na kort, a Łotyszka przeprosiła rywalkę. Na szczęście Siegemund nic się nie stało i mogła dokończyć mecz.

𝗡𝗜𝗘𝗠𝗞𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗢𝗡𝗔 𝗪 𝗧𝗪𝗔𝗥𝗭 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗭 𝗢𝗦𝗧𝗔𝗣𝗘𝗡𝗞𝗢 🥶



Pod koniec meczu Hsieh/Ostapenko - Kenin/Siegemund doszło do groźnej sytuacji. Jelena posłała piłkę z bekhendu prosto na Laurę, za co od razu przeprosiła 🫣#AusOpen | #zkortupic.twitter.com/MW2EWa18Uy — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) January 26, 2026

W ćwierćfinale wielkoszlemowej rywalizacji Ostapenko i Hsieh zmierzą się z kanadyjsko-brazylijską parą Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani.

AA, Polsat Sport