Jelena Ostapeno znów w samym środku kontrowersji! Rywalka trafiona w głowę
Jelena Ostapenko już nie raz dała się poznać tenisowym kibicom ze swoich kontrowersyjnych zachować na korcie, jak i poza nim. Nic zatem dziwnego, że głośno o zawodniczce z Łotwy zrobiło się także podczas Australian Open. Tym razem przez jej zagranie w rywalizacji deblowej.
Jelena Ostapenko i jej partnerka na korcie Su-Wei Hsieh w nocy z niedzieli na poniedziałek rywalizowały w trzeciej rundzie zmagań deblowych podczas tegorocznej edycji Australian Open. Naprzeciwko nich stanął duet Laura Siegemund/Sofia Kenin. Łotyszka i Tajwanka awansowały do ćwierćfinału, triumfując 6:3, 6:2, jednak po zakończeniu meczu sporo mówiło się o kontrowersyjnej sytuacji, która miała miejsce na korcie.
ZOBACZ TAKŻE: Obrończyni tytułu za burtą! Rodaczka lepsza na Australian Open
Przy stanie 5:1 w drugim secie podczas jednej z wymian wszystkie zawodniczki znalazły się przy siatce. Po jednym z backhandów Ostapenko piłka uderzyła Siegemund w głowę, tym samym kończąc wymianę. Niemka padła na kort, a Łotyszka przeprosiła rywalkę. Na szczęście Siegemund nic się nie stało i mogła dokończyć mecz.
W ćwierćfinale wielkoszlemowej rywalizacji Ostapenko i Hsieh zmierzą się z kanadyjsko-brazylijską parą Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani.Przejdź na Polsatsport.pl