Jelena Ostapeno znów w samym środku kontrowersji! Rywalka trafiona w głowę

Jelena Ostapenko już nie raz dała się poznać tenisowym kibicom ze swoich kontrowersyjnych zachować na korcie, jak i poza nim. Nic zatem dziwnego, że głośno o zawodniczce z Łotwy zrobiło się także podczas Australian Open. Tym razem przez jej zagranie w rywalizacji deblowej.

Tenisistka Laura Siegemund w niebieskiej bluzce i białej spódniczce, trzymająca rakietę, z wyrazem zaskoczenia na twarzy.
fot. AFP
Jelena Ostapenko znów wywołała kontrowersję

Jelena Ostapenko i jej partnerka na korcie Su-Wei Hsieh w nocy z niedzieli na poniedziałek rywalizowały w trzeciej rundzie zmagań deblowych podczas tegorocznej edycji Australian Open. Naprzeciwko nich stanął duet Laura Siegemund/Sofia Kenin. Łotyszka i Tajwanka awansowały do ćwierćfinału, triumfując 6:3, 6:2, jednak po zakończeniu meczu sporo mówiło się o kontrowersyjnej sytuacji, która miała miejsce na korcie. 

 

Przy stanie 5:1 w drugim secie podczas jednej z wymian wszystkie zawodniczki znalazły się przy siatce. Po jednym z backhandów Ostapenko piłka uderzyła Siegemund w głowę, tym samym kończąc wymianę. Niemka padła na kort, a Łotyszka przeprosiła rywalkę. Na szczęście Siegemund nic się nie stało i mogła dokończyć mecz. 

 

 

W ćwierćfinale wielkoszlemowej rywalizacji Ostapenko i Hsieh zmierzą się z kanadyjsko-brazylijską parą Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani.

AA, Polsat Sport
