Kapitan siatkarskiej kadry wraca do ojczyzny. Będzie klubową koleżanką Polki

30-letnia przyjmująca występowała ostatnio w japońskiej drużynie SAGA Hisamitsu Springs, w którym była jedną z trzech "stranierich" (poza Amerykanką Stephanie Samedy i Tajką Hattayą Bamrungsuk). Po 26 kolejkach były już zespół Greczynki jest wiceliderem tabeli SV.League, ustępując jedynie NEC Red Rockets.

- Bardzo się cieszę, że zagram w Panathinaikosie. Dopięcie tego transferu nie było łatwe, ale dzięki dobrej woli z obu stron udało się wszystko sfinalizować. Klub świetnie spisuje się zarówno w lidze, jak i Pucharze Challenge, a teraz wkracza w kluczową część sezonu - powiedziała w rozmowie oficjalną stroną "Wszechateńskich Koniczynek" Strantzali.

Kapitan greckiej kadry zaznaczyła, że duży wpływ na jej decyzję o powrocie do ojczyzny miał trener Alessandro Chiappini, z którym współpracowała już w przeszłości w lidze polskiej.

- To znakomity szkoleniowiec i cieszę się, że znów będę mogła z nim pracować. Mam nadzieję, że wszystkim zawodniczkom dopisze zdrowie i będziemy mogły krok po kroku realizować stawiane nam cele - zakończyła 30-latka.

Olga Strantzali to była zawodniczka między innymi Enea PTPS Piła, Legionovii i Chemika Police, z którym w sezonie 2020/2021 sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Polski.

Panathinaikos Ateny, nowy klub Greczynki, po 15 kolejkach ma na koncie komplet zwycięstw i z 41 punktami na koncie zajmuje 1. miejsce w Lidze A1 siatkarek. Ponadto ekipa ze stolicy Grecji awansowała do ćwierćfinału Pucharu Challenge, w którym zmierzy się z Crveną zvezdą Belgrad.